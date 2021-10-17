Цією історією в мережі поділився один з пасажирів під ніком Eric Hurtmann. Літак мав вилітати з Єгипту о 14:25. Перед тим рейс привіз українських туристів із Запоріжжя.

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Літак не вилетів вчасно

Чоловік розповів, що всі чекали вильоту, оскільки 100% місць вже було заповнено. Проте рейс не вирушав.

За словами оповідача, спочатку бортпровідниця казала, що в одного з пасажирів проблеми з документами, тому чекають нібито на нього. Після цього говорили, начебто у пасажира є проблеми зі страховкою. Чоловік наголошує, що у це ніхто не вірив, тому що всі пасажири вже були на борту.

Пасажирка із Запоріжжя мала позитивний тест на коронавірус

Зрештою, головна бортпровідниця пояснила ситуацію. За її словами, на літаку із Запоріжжя, прибула жінка із позитивним ПЛР-тестом на коронавірус. В українському аеропорту її з ним пропустили, однак у Єгипті на територію терміналу пасажирку не пускали. До слова, сім'я жінки у той момент вже поїхала до готелю.

Єгиптяни ставлять ультиматум командиру екіпажу – літак не злетить поки цю жінку не заберуть в Україну. Командир визнає, що протоколів як діяти в такій ситуації у них немає...Людина вже не на території України (вийшла з літака), але ще не на території Єгипту, вона десь у повітрі і це проблеми авіакомпанії,

– каже пасажир.

"Безпечна зона" для жінки

Далі, за словами чоловіка, командир запропонував створити у хвості літака безпечну зону з шести місць. Заклеїти її плівкою, а пасажирку одягнути в спецкостюм. Однак місця для цього вже не було.

"Пасажири діляться на два табори: одні за те, щоб забрати її, другі за те, щоб залишити серед пустелі", – додав чоловік.

Командир запропонував взяти малих дітей та звільнити 6 місць. На це погодились тільки 2 сім’ї. Тому авіакомпанія запропонувала 4 пасажирам залишитись ще на добу в одному з готелів коштом компанії.

Відтак місця звільнили, а інфіковану жінку посадили на борт.

Літак затримався на 4 години

Чоловік поскаржився, що поки вирішували ситуацію, за бортом вже стемніло. Довгий час люди не мали води. Лише потім її роздав екіпаж. Їжа не передбачена, бо рейс короткий. Крім того, у салоні було дуже спекотно.

Зрештою, через 4 години затримки літак полетів у Київ.

SkyUp почала внутрішнє розслідування

У компанії розповіли 24 каналу, що ситуація була неочікуваною для SkyUp. Наголосили, що всім пасажирам надішлють індивідуальний промокод із знижкою на наступний рейс.

Для авіакомпанії як і для наших пасажирів ситуація на рейсі PQ8502, що викликала затримку, була неочікуваною. Ми цінуємо, що пасажири поставилися до обставин з розумінням, та надішлемо всім індивідуальний промокод зі знижкою на наступний рейс,

– пояснили у SkyUp.

Перевірку документів під час реєстрації на рейс здійснювала служба хендлінгу. Аби з'ясувати, як пасажирку із позитивним результатом тесту, пропустили на борт, авіакомпанія SkyUp із партнерами ініціювала внутрішнє розслідування. Все, аби унеможливити повторення ситуації.

Підтвердили, що жінку розмістили в окремому ряду біля вікна в хвості літака. Інших пасажирів розсадили таким чином, щоб створити безпечну дистанцію.

Пасажири із коронавірусом можуть безкоштовно змінювати дати вильоту

У SkyUp закликали пасажирів відповідально ставитись до свого здоров'я й не наражати на небезпеку інших.

Пасажири, у яких виявили COVID-19 можуть безкоштовно змінити дату вильоту рейсу на будь-яку нову, що доступна на офіційному сайті авіакомпанії у момент перебронювання.

Крім того, можна повернути гроші за невикористаний квиток згідно з правилами застосованого тарифу. Повідомити авіакомпанію про рішення та надати позитивний результат тесту на COVID-19 з QR-кодом необхідно не пізніше ніж за 12 годин до вильоту рейсу.