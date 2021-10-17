Этой историей в сети поделился один из пассажиров под ником Eric Hurtmann. Самолет должен был вылетать из Египта в 14:25. Перед этим рейс привез украинских туристов из Запорожья.

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Самолет не вылетел вовремя

Мужчина рассказал, что все ждали вылета, поскольку 100% мест уже было заполнено. Однако рейс не отправлялся.

По словам рассказчика, сначала бортпроводница говорила, что у одного из пассажиров проблемы с документами, поэтому ждут якобы на него. После этого говорили, будто у пассажира есть проблемы со страховкой. Мужчина отмечает, что в это никто не верил, потому что все пассажиры уже были на борту.

У пассажирки из Запорожья был положительный тест на коронавирус

В конце концов, главная бортпроводница объяснила ситуацию. По ее словам, на самолете из Запорожья, прибыла женщина с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. В украинском аэропорту ее с ним пропустили, однако в Египте на территорию терминала пассажирку не пускали. К слову, семья женщины в тот момент уже поехала в гостиницу.

Египтяне ставят ультиматум командиру экипажа – самолет не взлетит пока эту женщину не заберут в Украину. Командир признает, что протоколов как действовать в такой ситуации у них нет… Человек уже не на территории Украины (вышла из самолета), но еще не на территории Египта, она где-то в воздухе и это проблемы авиакомпании,

– говорит пассажир.

"Безопасная зона" для женщины

Далее, по словам мужчины, командир предложил создать в хвосте самолета безопасную зону из шести мест. Заклеить ее пленкой, а пассажирку одеть в спецкостюм. Однако места для этого уже не было.

"Пассажиры делятся на два лагеря: одни за то, чтобы забрать ее, вторые за то, чтобы оставить среди пустыни", – добавил мужчина.

Командир предложил взять детей и освободить 6 мест. На это согласились только 2 семьи. Поэтому авиакомпания предложила 4 пассажирам остаться еще на сутки в одном из отелей за счет компании.

Поэтому места освободили, а инфицированную женщину посадили на борт.

Самолет задержался на 4 часа

Мужчина пожаловался, что пока решали ситуацию, за бортом уже стемнело. Долгое время у людей не было воды. Лишь потом ее раздал экипаж. Еда не предусмотрена, потому что рейс короткий. Кроме того, в салоне было очень жарко.

Наконец, через 4 часа задержки самолет полетел в Киев.

SkyUp начала внутреннее расследование

В компании рассказали 24 каналу, что ситуация была неожиданной для SkyUp. Отметили, что всем пассажирам пришлют индивидуальный промокод со скидкой на следующий рейс.

Для авиакомпании, как и для наших пассажиров, ситуация на рейсе PQ8502, которая вызвала задержку, была неожиданной. Мы ценим, что пассажиры отнеслись к обстоятельствам с пониманием, и вышлем всем индивидуальный промокод со скидкой на следующий рейс,

– пояснили в SkyUp.

Чтобы выяснить, как пассажирку с положительным результатом теста, пропустили на борт, авиакомпания SkyUp инициировала внутреннее расследование. Все, чтобы исключить повторение ситуации.

Подтвердили, что женщину разместили в отдельном ряду у окна в хвосте самолета. Остальных пассажиров рассадили таким образом, чтобы создать безопасную дистанцию.

Пассажиры с коронавирусом могут бесплатно менять даты вылета

В SkyUp призвали пассажиров ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности других.

Пассажиры, у которых выявили COVID-19, могут бесплатно изменить дату вылета рейса на любую новую, которая доступна на официальном сайте авиакомпании в момент перебронирования.

Кроме того, можно вернуть деньги за неиспользованный билет согласно правилам примененного тарифа. Сообщить авиакомпании о решении и предоставить положительный результат теста на COVID-19 с QR-кодом необходимо не позднее чем за 12 часов до вылета рейса.