Почему случаются подобные ситуации, кто может оказаться в черном списке и могут ли авиакомпании делать это без всякого предупреждения – читайте в материале 24 канала.

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С чего все началось

Недавно прогремела история о том, что сотрудники отечественной авиакомпании SkyUp Airlines высадили с рейса из Албании в Украину нескольких пассажиров за то, что они якобы находятся в "черном списке" компании за неподобающее поведение во время предыдущего полета. Об этом в своем фейсбуке сообщила пиарщица и менеджер артистов Анна Салата.

В комментариях выяснилось, что компания действительно вела себя не лучшим образом во время предыдущего перелета, но о внесении в черный список их никто не предупредил – узнали они об этом лишь тогда, когда поднялись на борт самолета для посадки.

Мы решили разобраться, за что авиакомпании могут внести людей в черный список, должны ли они об этом сообщать и что делать пассажирам.

За что могут внести в черный список

В целом условия перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом, обеспечение безопасности полетов и качества обслуживания в Украине установлены авиационными правилами Украины ("Правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа"). Они разработаны с учетом международных стандартов и касаются всех авиаперелетов.

В документе содержится раздел, объясняющий, за что пассажиру могут отказать в перевозке.



Авиакомпании действительно могут отказать пассажиру в перевозке по нескольким причинам / Фото Pixabay

Андрей Бовкун, юрист АО "Дикси Лекс", рассказал, что авиаперевозчик имеет право отказать в перевозке на любом этапе, аннулировать бронирование или снять пассажира с борта самолета в связи с необходимостью выполнения требований законодательства страны места отправления, места прибытия или транзита, а также по требованию уполномоченных органов государственной власти Украины.

Вместе с этим предусмотрено право перевозчика отказать пассажиру на любом этапе воздушной перевозки по собственным обоснованным решением и определенным перечнем оснований для такого решения,

– уточнил Бовкун.

Среди определенного перечня оснований стоит выделить наиболее распространенные:

пассажир не выполнил требований авиаперевозчика, связанных с обеспечением безопасности полета (например, отказался застегивать привязной ремень, или же отказался по требованию авиаперевозчика выключить мобильный телефон или другую электронную технику);

(например, отказался застегивать привязной ремень, или же отказался по требованию авиаперевозчика выключить мобильный телефон или другую электронную технику); пассажир ведет себя так, что вызывает сомнения относительно обеспечения безопасности полета во время перевозки, а именно демонстрирует агрессивное поведение и/или выражает угрозы в отношении других пассажиров, работников авиаперевозчика и экипажа воздушного судна;

во время перевозки, а именно демонстрирует агрессивное поведение и/или выражает угрозы в отношении других пассажиров, работников авиаперевозчика и экипажа воздушного судна; пассажир отказался пройти проверку , которую осуществляют работники Службы безопасности авиаперевозчика, аэропорта или соответствующих государственных органов;

, которую осуществляют работники Службы безопасности авиаперевозчика, аэропорта или соответствующих государственных органов; пассажир может представлять опасность или уже представляет опасность для других пассажиров (багажа, груза) или воздушного судна;

или уже представляет опасность для других пассажиров (багажа, груза) или воздушного судна; пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ;

; пассажир ранее совершал действия, противоречащие правилам. Это дает основания полагать, что такое поведение может повториться.

При этом, в случае если пассажиру отказано в перевозке или дальнейшем перевозке, авиаперевозчик может уведомить пассажира в письменной форме о том, что в дальнейшем такому пассажиру будет отказано в перевозке на рейсах авиаперевозчика,

– отметил юрист.



Пассажиры на борту самолета не должны мешать другим пассажирам и членам экипажа / Фото Pixabay

Как должен вести себя пассажир на борту

В правилах также прописано, как должен вести себя пассажир на борту самолета. Так, прежде всего поведение пассажира не должно представлять опасность как для других пассажиров, так и для членов экипажа.

На борту самолета пассажир:

не должен мешать экипажу при исполнении им своих служебных обязанностей и должен выполнять указания командира воздушного судна;

не должен совершать действий, которые могут вызвать или вызывают недовольство других пассажиров;

пассажир не должен быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием какого-либо другого вещества, которое может представлять опасность для других пассажиров, вещей, воздушного судна или его экипажа. Употребление любых алкогольных напитков на борту воздушного судна разрешается только в количестве, предлагаемом авиаперевозчиком.

Если же пассажир не соблюдает требования, установленные авиаперевозчиком, авиаперевозчик имеет право принять такие меры, которые потребует ситуация, и которые авиаперевозчик посчитает необходимыми для недопущения такого поведения. К таким мерам могут относиться ограничения передвижения пассажира в салоне воздушного судна, высадка пассажира, отказ в посадке на борт воздушного судна в любом пункте по маршруту воздушной перевозки и передачи пассажира государственным органам для принятия соответствующих мер,

– пояснил Бовкун.

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Вернут ли пассажиру средства, если его снимут с рейса

Бовкун пояснил, что касается возврата уплаченных средств то, в соответствии с п. 6 раздела "Х" авиационных правил, пассажир которому отказано в воздушной перевозке или дальнейшей перевозке по причинам, определенным в пункте 2 этого раздела, имеет право на добровольный возврат уплаченных им средств.

Отказ пассажиру в возврате средств может быть обжалован пассажиром путем подачи претензии к авиаперевозчику или в судебном порядке,

– добавил юрист.



Пассажиру, которого сняли с рейса, должны вернуть средства за билеты / Фото Pixabay

Должна ли авиакомпания сообщать, что пассажира внесли в черный список

Андрей Бовкун добавил, что на законодательном уровне такого понятия как "черный список" не существует, каждый авиаперевозчик самостоятельно определяет круг лиц, которые в связи с несоблюдением требований и правил авиакомпании, в дальнейшем вызывают недоверие у авиаперевозчика. Также закон четко предусматривает, что в случае если пассажир не соблюдает требования, установленные авиаперевозчиком, последний имеет право отказать пассажиру в дальнейшей перевозке.

При этом у авиаперевозчика не возникает какой-либо обязанности уведомлять пассажира о том, что он попал в "черный список" авиакомпании. Авиаперевозчик может лишь сообщить, что в дальнейшем такому пассажиру будет отказано в перевозке на рейсах авиакомпании,

– подчеркнул эксперт.



На законодательном уровне такого понятия как "черный список" не существует / Фото Pixabay

Что делать, если попал в черный список

Андрей Шульгин, Digital-адвокат, сообщил, что нормами административного и уголовного кодекса не предусматривается возможность государства повлиять на удаление лица из "черного списка", поэтому можно посоветовать обращаться с письменным запросом непосредственно к руководству авиакомпании, а также организаций по авиации.

В противном случае – это иск об обязательстве авиакомпании предоставлять услуги по перевозке. Некоторые обращаются в Госпродпотребслужбу с целью разрешения конфликта, что также является действенным инструментом. Если пассажиру отказывают в перевозке по мотивам "черного списка", следует требовать составления акта и подавать иск в суд,

– добавил Шульгин.

Он добавил, что в соответствии с п. 8 главы 1 раздела 3 "Правил воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа", во всех случаях признания билета недействительным или выявления на борту воздушного судна лица без билета или с билетом, признанным авиаперевозчиком недействительным, авиаперевозчиком или лицом, которое представляет его интересы, составляется соответствующий акт, оригинал которого предоставляется пассажиру, а копия остается у авиаперевозчика. С этим документом можно обратиться в суд.