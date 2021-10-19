Самолет выполнял рейс из Праги в Киев. 67-летнего мужчину после посадки госпитализировали.

Заметьте Пассажирка имела положительный ПЦР-тест: рейс SkyUp не мог вылететь из Египта 4 часа

Самолет из Праги совершил экстренную посадку во Львове

Пассажир рейса Прага – Киев Андрей Анисимов рассказал в фейсбуке, что самолет компании Czech Airlines 18 октября совершил экстренную посадку в аэропорту "Львов".

Хочу поблагодарить экипаж ОК918 Czech Airlines (Прага – Киев) за слаженную и профессиональную работу во время вынужденной посадки самолета во Львове из-за сердечного приступа у одного из пассажиров,

– заметил мужчина.

По словам Анисимова, на борту авиасудна был дефибриллятор. Пассажиры самолета хотели им воспользоваться, чтобы помочь мужчине. Однако также рейсом летела врач-нейрохирург. Она сказала, что лучше всего будет совершить экстренную посадку во Львове, чтобы доставить мужчину в больницу.

Интересно! Самолет вылетел из Праги в 11:29 по местному времени (12:29 по Киеву). Экстренную посадку во Львове он совершил около 14:00. Поэтому в Киев аппарат прилетел только в 16:09 вместо 14:35 (по киевскому времени).

Мужчину уже выписали из больницы

В Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф рассказали, что скорая доставила пассажира самолета, 67-летнего винничанина, во Львовскую больницу скорой помощи. Его госпитализировали с жалобами на боль в области сердца и головокружение. Однако врачи медучреждения отметили, что проблем с сердцем у мужчины не обнаружили.

"У него был низкий пульс, на момент поступления в больницу упал до 50 ударов в минуту против 60 – 70 у человека обычно. Но угрозы это не представляет", – добавили в больнице.

Также мужчине сделали тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. На следующий день, 19 октября, пациента уже выписали из больницы, и он поехал домой.