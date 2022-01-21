У Львові хочуть створити окрему комісію для аналізу ДТП

У Львові планують створити окрему комісію для аналізу ДТП. Вона напрацьовуватиме рішення щодо вдосконалення організації дорожнього руху.

Група аналізуватиме серйозні аварії, які трапилися в місті. Вона повинна з'явитися вже цьогоріч.

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У Львові створять групу для аналізу ДТП

Керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів розповів, що в місті хочуть створити окрему робочу групу, яка займатиметься аналізом серйозних аварій. Вона працюватиме над рішеннями щодо вдосконалення організації дорожнього руху на проблемних ділянках.

Йдеться про дослідження ДТП з важкими, летальними наслідками, які стаються не лише в місцях, що є у списку концентрації ДТП. Наприклад, пішохідний перехід на проспекті Свободи, де водій маршрутки збив двох монахинь, одна з яких загинула, згідно з даними поліції, не є місцем концентрації ДТП,

– зазначив посадовець.

Окрім того, за словами Олеськіва, створення цієї робочої групи дозволить оперативно долучати правоохоронців та отримувати докладну інформацію про аварії. Членами групи будуть патрульні, представники департаменту мобільності та депутатського корпусу. Громадськість також може до неї долучитися.

"Зараз є лише розпорядження, але цього року плануємо створити таку комісію. Це один із пунктів Плану сталої мобільності", – зауважив посадовець.

Олеськів підсумував, що у Львові також напрацьовуватимуть стратегії безпеки міста і нульової смертності на дорогах.

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