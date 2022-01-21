Группа будет анализировать серьезные аварии, которые случились в городе. Она должна появиться уже в этом году.

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Во Львове создадут группу для анализа ДТП

Руководитель управления транспорта ЛГС Орест Олеськив рассказал, что в городе хотят создать отдельную рабочую группу, которая будет заниматься анализом серьезных аварий. Она будет работать над решениями по совершенствованию организации дорожного движения на проблемных участках.

Речь идет об исследовании ДТП с тяжелыми, летальными исходами, которые происходят не только в местах, которые есть в списке концентрации ДТП. Например, пешеходный переход на проспекте Свободы, где водитель маршрутки сбил двух монахинь, одна из которых погибла, согласно данным полиции, не является местом концентрации ДТП,

– отметил чиновник.

Кроме того, по словам Олеськива, создание рабочей группы позволит оперативно привлекать правоохранителей и получать подробную информацию об аварии. Членами группы будут патрульные, представители департамента мобильности и депутатского корпуса. Общественность также может к ней присоединиться.

"Сейчас есть только распоряжение, но в этом году планируем создать такую комиссию. Это один из пунктов Плана устойчивой мобильности", – отметил чиновник.

Олеськив подытожил, что во Львове также будут нарабатывать стратегии безопасности города и нулевой смертности на дорогах.

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