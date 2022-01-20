В руках у водителя был телефон. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он бросил его на переднюю панель после столкновения.

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Маршрутка влетела в 2 легковушки

На улице Городоцкой 19 января произошла авария с участием автобуса №184А. Правоохранители обнародовали видео с места ДТП. На нем видно, как водитель маршрутки влетел в Kia и Citroen, которые остановились на красный сигнал светофора.

Водитель общественного транспорта в последний момент заметил 2 автомобиля, остановившихся перед светофором. Но, к сожалению, времени отреагировать и остановиться водителю маршрутки не хватило,

– отметили в полиции.

Кроме этого, на видео заметно, что водитель маршрутки после столкновения бросил что-то похожее на мобильный телефон. Мужчина объяснил, что он вовремя начал тормозить, однако его занесло на дороге.

К счастью, авария прошла без пострадавших. На водителя выписали админпротокол за "нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП". Ему грозит 340 гривен штрафа или от 6 месяцев до года лишения водительского удостоверения.

Смотрите видео момента аварии:

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Телефон и вождение – вещи несовместимые

Правоохранители отмечают, что во время разговора по телефону у водителя замедляется реакция. Так что ему нужно больше времени, чтобы отреагировать на сложную дорожную ситуацию. Такие водители подвергают опасности и себя, и других.

"Не стоит пользоваться телефоном за рулем, ведь практически все водители, за небольшим исключением, склонны к эффекту переключения внимания с вождения на разговор. Внимание концентрируется на полосе движения, а окружающая информация игнорируется", – отметили в полиции.

Согласно правилам дорожного движения, водителям категорически запрещено пользоваться средствами связи, держа их в руке. Исключение – только водители оперативных автомобилей при выполнении неотложной служебной задачи. Нарушение запрета карается штрафом в размере 510 гривен.

Обратите внимание! Закон не запрещает пользоваться за рулем устройствами hands free, ведь тогда водитель может управлять, используя обе руки.