У Львові на Личаківській обмежать рух транспорту: трамваї тимчасово не курсуватимуть

У Львові 20 серпня на вулиці Личаківській обмежать рух транспорту. Тож рух трамваїв тимчасово зупинять.

Обмеження введуть через проведення ремонтних робіт. На Личаківській мінятимуть аварійну ділянку колії.

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Личаківською тимчасово не курсуватимуть трамваї

На вулиці Личаківській з 20:00 20 серпня до 5:00 23 серпня обмежать рух транспорту від будинку № 69 до будинку № 83. Там замінюватимуть аварійну ділянку колії.

Заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко розповів, що громадський автотранспорт курсуватиме без змін, адже на вулиці організують реверсний рух. Однак рух трамваїв зупинять.

Трамваї № 1 не курсуватимуть.

Трамваї № 2 їздитимуть за таким маршрутом: вулиця Коновальця – вулиця Вітовського – вулиця Дорошенка – вулиця Коновальця, а у зворотному напрямку: вулиця Коновальця – вулиця Дорошенка – вулиця Вітовського – вулиця Коновальця.

Управління транспорту ЛМР просить вибачити за тимчасові незручності.



Схема об'їзду на вулиці Личаківській / Фото ЛМР