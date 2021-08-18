Вхід на подію – вільний. Повна програма святкування вже готова, тож кожен охочий може обрати захід до душі.

До теми День Незалежності на Підзамчі: програму святкувань присвятили району

Як на Підзамчі святкуватимуть День Незалежності

Програма святкування буде присвячена львівському району Підзамче та Дню Незалежності України. Заходи триватимуть з 12.00 до 22.00. Подію організовують громадські організації "Львівський культурний центр", "Центр соціальних інновацій" у співпраці з Палацом Гната Хоткевича за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради.

За легендою святкування, життя порівнюють з рухом потяга, а Незалежність – зі станцією, що є відправною точкою до нових історій.

Ми хочемо розкрити незалежність людей нашого улюбленого Підзамча. Район з багатовіковою історією має що розповісти й показати. 24 серпня наш потяг нарешті символічно прибуде на станцію "Підзамче", що й стала для нас станцією "Незалежність",

– розповіли організатори.

Програму святкування поділили на 3 тематичні вагони: Підзамче, Мистецький та Вечірній. Кожен з вагонів містить низку подій.

Деталі про окремі заходи "Станції Незалежність", їх учасників та години проведення регулярно публікують на сторінках "Підзамче. Нарешті", Lviv Cultural Centre та Палац Гната Хоткевича.



Святкування Дня Незалежності у Палаці Гната Хоткевича / Фото "Підзамче. Нарешті!"