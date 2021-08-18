Ограничения введут из-за проведения ремонтных работ. На Лычаковской будут менять аварийный участок пути.

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На Лычаковской временно не будут ходить трамваи

На улице Лычаковской с 20:00 20 августа до 5:00 23 августа ограничат движение транспорта от дома № 69 до дома № 83. Там будут заменять аварийный участок пути.

Заместитель начальника управления транспорта Львовского горсовета Игорь Собенко рассказал, что общественный автотранспорт будет курсировать без изменений, ведь на улице организуют реверсивное движение. Однако движение трамваев остановят.

Трамваи № 1 не будут ходить.

Трамваи № 2 будут ездить по такому маршруту: улица Коновальца – улица Витовского – улица Дорошенко – улица Коновальца, а в обратном направлении: улица Коновальца – улица Дорошенко – улица Витовского – улица Коновальца.

Управление транспорта ЛГС просит извинить за временные неудобства.



Схема объезда на улице Лычаковской / Фото ЛГС