Сміття до стелі й всюди комахи: у Львові медик перетворив квартиру на розплідник тарганів

Жителі львівської багатоповерхівки страждають від сусідства з чоловіком, який перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. Колишній медик збирав речі, щоб допомагати бідним, однак непотріб так і залишався лежати у квартирі.

Через гори сміття квартира чоловіка перетворилась на розплідник тарганів. Коли комахи почали заповзати у сусідські помешкання, жителі будинку забили на сполох.

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Чоловіка на Майдані катували "тітушки"

У Львові жителі однієї з багатоповерхівок жаліються на свого сусіда, який перетворив свою квартиру на розплідник тарганів. Комахи дуже добре себе почувають у його помешканні, адже львів'янин притягнув туди гори сміття. Купи мотлоху сягають стелі, а у квартирі майже неможливо пройти. Батько чоловіка розповів, що його син почав зносити до помешкання мотлох після сильного стресу.

"Здебільшого він носив одяг, який люди викидували. Ну і речі такі, щоб комусь віддати", – зазначив чоловік.

За словами батька, його син має медичну освіту. Раніше він займався благодійністю. Проблеми зі здоров'ям у медика розпочалися у 2014 році. Тоді його під час Революції Гідності катували "тітушки".

До 4 години ночі його катували, прив'язували,

– додав батько.

Після лікування чоловікові ніби-то стало краще. Однак невдовзі померла його матір. Медик важко переживав втрату. Тоді він і почав зносити непотріб до квартири, щоб "роздавати бідним". Задля допомогти батько звернувся до лікарів. Однак чоловік на огляд не прийшов.

Медик перетворив житло на сміттєзвалище / Скриншот з відео "Вікна-новини"

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Львів'янин перетворив квартиру на розплідник тарганів

Невдовзі у квартиру сусідів почали лізти таргани. Тоді люди об'єдналися й швидко знайшли того, хто в цьому винен. Однак медик двері не відчиняв. Він погодився впустити сусідів лише після приїзду батька та юриста. Усі присутні були шоковані станом квартири.

"До самої стелі було сміття, й він спав на тому смітті під лампочкою на матраці. В туалет ходив у кульки й так складав", – розповів очевидець.

Тоді сусіди написали заяву в поліцію та почали телефонувати на гарячу лінію міста та уряду. Їм буцімто вдалося вмовити чоловіка позбутись частини мотлоху. Спочатку сміття добровільно виносили працівниці ЖЕКу. За їхніми словами, вони ніколи не бачили стільки тарганів.

Вони лазять всюди, якби не маска вони й в рот залізли б. Тільки закривали очі, щоб вони туди не залізли,

– зазначила прибиральниця.

За кілька днів чоловік поскаржився, що працівниці ЖЕКу вкрали його документи. Тепер вони до квартири не заходять, а лиш двічі на день дезінфікують під'їзд.

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Невдовзі усі сміття з квартири винесуть

Сусіди звернулись до трьох клінінгових компаній, щоб продовжити прибирати квартиру чоловіка. Однак усі вони відмовились. Зараз сміття з помешкання виносять двоє місцевих безхатьків. Щодня вони викидають по 200 мішків мотлоху. У квартирі медика вже трохи розчистили кухню і коридор.

"Вживаємо усіх заходів, щоб усе це забрати. Після цього зробимо дезінфекцію квартири, будинку і суміжного будинку", – зазначила директорка ЛКП "Рясне 402" Іванна Козак

На час прибирання квартири чоловік виїхав до тітки. Наразі його батько шукає фахівців для лікування синової недуги.