Мусор до потолка и повсюду насекомые: во Львове медик превратил квартиру в питомник тараканов

Жители львовской многоэтажки страдают от соседства с мужчиной, который превратил свою квартиру в свалку. Бывший медик собирал вещи, чтобы помогать бедным, но мусор так и оставался лежать в квартире.

Из-за гор мусора квартира мужчины превратилась в питомник тараканов. Когда насекомые начали заползать в соседские жилища, жители дома забили тревогу.

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Мужчину на Майдане пытали "титушки"

Во Львове жители одной из многоэтажек жалуются на своего соседа, который превратил свою квартиру в рассадник тараканов. Насекомые очень хорошо чувствуют себя в его доме, так как львовянин натаскал туда горы мусора. Кучи хлама достигают потолка, а в квартире почти невозможно пройти. Отец мужчины рассказал, что его сын начал сносить в дом хлам после сильного стресса.

"В основном он носил одежду, которую люди выбрасывали. Ну и вещи такие, чтобы кому-то отдать", – отметил мужчина.

По словам отца, его сын имеет медицинское образование. Раньше он занимался благотворительностью. Проблемы со здоровьем у медика начались в 2014 году. Тогда его во время Революции Достоинства пытали "титушки".

До 4 часов ночи его пытали, привязывали,

– добавил отец.

После лечения мужчине вроде бы стало лучше. Однако вскоре умерла его мать. Медик тяжело переживал потерю. Тогда он и начал сносить хлам в квартиру, чтобы "раздавать бедным". Ради помощи отец обратился к врачам. Однако мужчина на осмотр не пришел.

Медик превратил жилье в свалку / Скриншот из видео "Вікна-новини"

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Львовянин превратил квартиру в питомник тараканов

Вскоре в квартиру соседей начали лезть тараканы. Тогда люди объединились и быстро нашли того, кто в этом виноват. Однако медик дверь не открывал. Он согласился впустить соседей только после приезда отца и юриста. Все присутствующие были шокированы состоянием квартиры.

"До самого потолка был мусор, и он спал на этом мусоре под лампочкой на матрасе. В туалет ходил в шарики и так складывал", – рассказал очевидец.

Тогда соседи написали заявление в полицию и начали звонить на горячую линию города и правительства. Им якобы удалось уговорить мужчину избавиться от части хлама. Сначала мусор добровольно выносили работнице ЖЭКа. По их словам, они никогда не видели столько тараканов.

Они лазают повсюду, если бы не маска, они и в рот залезли бы.,

– отметила уборщица.

Через несколько дней мужчина пожаловался, что работницы ЖЭКа украли его документы. Теперь они в квартиру не заходят, а только дважды в день дезинфицируют подъезд.

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Вскоре весь мусор из квартиры вынесут

Соседи обратились к трем клининговым компаниям, чтобы продолжить убирать квартиру мужчины. Однако все они отказались. Сейчас мусор из квартиры выносят двое местных бездомных. Ежедневно они выбрасывают по 200 мешков хлама. В квартире медика уже немного расчистили кухню и коридор.

"Принимаем все меры, чтобы все это забрать. После этого сделаем дезинфекцию квартиры, дома и смежного дома", – отметила директор ЛКП "Рясне 402" Иванна Козак

На время уборки квартиры мужчина уехал к тете. Пока его отец ищет специалистов для лечения недуга сына.