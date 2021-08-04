В Киеве возле центрального вокзала бездомная устроила большую стирку: видео

Женщина сидела на парапете под забором, а рядом с ней стояли несколько сумок – вероятно с вещами, а также несколько больших пластиковых бутылок с водой. Также у женщины было ведро, в котором она и стирала свою одежду, несмотря на прохожих.

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Людям пришлось обходить

По завершению каждого этапа стирки женщина сливала мыльную грязную воду тут же – на тротуар, под ноги прохожим. Люди просто обходили мокрый тротуар стороной.

Вероятно, женщина является бездомной. Видно, что у нее на ногах сильные отеки, перевязанные бинтами.

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