Жінка сиділа на парапеті під огорожею, а поряд з нею стояли кілька сумок – ймовірно із речами, а також кілька великих пластикових пляшок із водою. Також у жінки було відро, в якому вона й прала свій одяг, не зважаючи на перехожих.
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Людям довелось обходити
По завершенню кожного етапу прання жінка зливала мильну брудну воду тут же – на тротуар, під ноги перехожим. Люди просто обходили мокрий тротуар стороною.
Ймовірно, жінка є бездомною. Видно, що у неї на ногах сильні набряки, перев’язані бинтами.
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