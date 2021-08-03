Депутатка Київради Аліна Михайлова написала про незвичну та вкрай радикальну боротьбу з незваними гостями на даху 3 серпня. Втім, паркан з колючим дротом встановили на цьому місці ще приблизно у 2016 році.

Дивіться також На Київщині спіймали водія, який їздив з намальованими маркером номерами

За деякими даними, перешкоду облаштували для того, щоб руфери не бігали по даху, який перебуває в аварійному стані.

Місто, яке вміє дивувати

У пості під відео Михайлова зазначила, що Київ – місто, яке здатне здивувати будь-кого.

Київ - столиця України та одне з найстаріших міст Європи, засноване щонайменше 1500 років тому. Сучасне європейське місто здатне здивувати будь-кого – від любителів природної краси, архітектури та визначних пам'яток до тих, хто віддає перевагу більш насиченому та активному відпочинку, – написала депутатка.

У коментарях до допису користувачі вказали політикині, що паркан встановили багато років 5 тому.

Крім того, цей дріт використовують для підсвітки даху.

Дивіться відео будинку з колючим дротом на даху у Києві: