Опублікували фото з місця події, де загинула пара під час буревію у Львові
Джерело:"Варта 1"
У Стрийському парку у Львові 1 серпня на молодих людей впало дерево. У той час вони сиділи на лавці. Від важких травм 20-річний хлопець з 18-річною дівчиною померли на місці. У мережі опублікували фото та відео з місця події.
Інцидент трапився на вулиці Уласа Самчука. Про це повідомили 2 серпня. Раніше відомо, що в молодих людей було побачення.
До теми Загинули на місці: через буревій у Львові на молоду пару впало дерево у парку
Останній букет
Стало відомо, що одна гілка впала з 10 метрів, інша – приблизно з 14 метрів. Уламки зачепили ліхтар, який також зламався і впав на молодих людей. Повідомляють, що шансу вижити після падіння дерева та ліхтаря у них не було.
Серед уламків дерева на лавці залишився останній букет дівчини. На місці події працюють Військова служба правопорятунку, слідчо-оперативна група, криміналісти та патрульна поліція.
У Львові з'явились фото з місця, де на молоду пару впало дерево в Стрийському парку / Фото "Варта 1"
На хлопця і дівчину у Львові в парку впало дерево: вони загинули – відеоЗверніть увагу! Хлопець, який загинув був курсантом військової академії. Цю інформацію повідомив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.