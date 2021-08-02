Опублікували фото з місця події, де загинула пара під час буревію у Львові

У Стрийському парку у Львові 1 серпня на молодих людей впало дерево. У той час вони сиділи на лавці. Від важких травм 20-річний хлопець з 18-річною дівчиною померли на місці. У мережі опублікували фото та відео з місця події.

Інцидент трапився на вулиці Уласа Самчука. Про це повідомили 2 серпня. Раніше відомо, що в молодих людей було побачення.

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Останній букет

Стало відомо, що одна гілка впала з 10 метрів, інша – приблизно з 14 метрів. Уламки зачепили ліхтар, який також зламався і впав на молодих людей. Повідомляють, що шансу вижити після падіння дерева та ліхтаря у них не було.

Серед уламків дерева на лавці залишився останній букет дівчини. На місці події працюють Військова служба правопорятунку, слідчо-оперативна група, криміналісти та патрульна поліція.

У Львові з'явились фото з місця, де на молоду пару впало дерево в Стрийському парку / Фото "Варта 1"

На хлопця і дівчину у Львові в парку впало дерево: вони загинули – відео