У Львові напали на відому волонтерку, яка опікується тваринами

На відому львівську волонтерку Галину Вересклю напав п'яний сусід. Жінка потрапила до лікарні, а цією справою вже займається поліція.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вони встановлюють усі обставини інциденту.

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У Львові побили відому волонтерку

Галина Верескля опікується у Львові безпритульними тваринами. Голова ГО "Еко-Прогрес" Устина Бойко розповіла, що 16 серпня на волонтерку напав її п'яний сусід.

На відому львівську волонтерку, яка по суті виконує функцію міста та годує безпритульних котиків, напав сусід. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, він завдавав Галині Вересклі ударів по потилиці та голові,

– зазначила Бойко.

Волонтерка, перебуваючи у стані шоку, зателефонувала Бойко та попросила викликати поліцію. На повідомлення про інцидент правоохоронці відповіли, що скерували на місце патрульних. Однак ніхто не приїхав. Бойко телефонувала у поліцію 5 разів, а Верескля – 2.

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Волонтерку забрала швидка

За словами Бойко, швидка відвезла волонтерку в лікарню для обстеження. У жінки були сильне запаморочення та нудота. Наразі невідомо, що саме лікарі діагностували у Вересклі.

"Галина подала заяву в Шевченківський райвідділ. Завтра подаємо заяви у Львівську обласну прокуратуру", – додала Бойко.

Бойко попросила начальника поліції Львівщини Олександра Шляховського та голову Нацполіції Ігоря Клименка відреагувати на цей інцидент та взяти справу під особистий контроль. Вона зазначає, що працівників поліції та нападника потрібно притягнути до відповідальності, адже через безкарність сусід, який напав на жінку, продовжує їй погрожувати.

Бойко повідомила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "нанесення легкого тілесного ушкодження". Якщо провину зловмисника доведуть, йому загрожуватиме до 850 гривень штрафу, до 200 годин громадських робіт або до року виправних робіт.

Текст публікації голови ГО "Еко-Прогрес" Устини Бойко:

Оновлюю пост : Відкрито кримінальне провадження за 125 статтею ККУ.

На відому львівську волонтерку, яка по суті виконує функцію міста та годує безпритульних котиків напав сусід. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, завдавав ударів по потилиці та по голові Halyna Veresklia. Галя в шоковому стані подзвонила до мене та попросила викликати поліцію. Я зателефонувала в поліцію, відповідь була: "патруль скеровано", проте ніхто так і не приїхав. Дзвінків було 5 з мого номеру та 2 – з номера Галини.

Пані Галину забрала швидка допомога для обстеження, оскільки були ознаки сильного запаморочення та нудоти. Сьогодні Галина подала заяву у Шевченківський райвідділ завтра подаємо заяви у Львівську обласну прокуратуру, Поліцію Львівської області, Національну поліцію України. Тому просимо Ігоря Клименка, Олександра Шляховського відреагувати на даний інцидент, взяти під особистий контроль дану справу та притягнути до відповідальності працівників поліції та нападника, тому що сьогодні через безкарність цей сусід знову погрожує Галі, а завтра – дітям та всім іншим.