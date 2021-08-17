Правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас они устанавливают все обстоятельства инцидента.

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Во Львове избили известного волонтера

Галина Верескля занимается во Львове бездомными животными. Глава ОО "Эко-Прогресс" Устина Бойко рассказала, что 16 августа на волонтера напал ее пьяный сосед.

На известного львовского волонтера, которая по сути выполняет функцию города и кормит бездомных котиков, напал сосед. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он наносил Галине Верескле удары по затылку и голове,

– отметила Бойко.

Волонтер, находясь в состоянии шока, позвонила Бойко и попросила вызвать полицию. На сообщение об инциденте правоохранители ответили, что направили на место патрульных. Однако никто не приехал. Бойко звонила в полицию 5 раз, а Верескля – 2.

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Волонтера забрала скорая

По словам Бойко, скорая отвезла волонтера в больницу для обследования. У женщины были сильное головокружение и тошнота. Пока неизвестно, что именно врачи диагностировали у Верескли.

"Галина подала заявление в Шевченковский райотдел. Завтра подаем заявления во Львовскую областную прокуратуру", – добавила Бойко.

Бойко попросила начальника полиции Львовщины Александра Шляховского и главу Нацполиции Игоря Клименко отреагировать на этот инцидент и взять дело под личный контроль. Она отмечает, что сотрудников полиции и нападавшего нужно привлечь к ответственности, ведь из-за безнаказанности сосед, напавший на женщину, продолжает ей угрожать.

Бойко сообщила, что правоохранители открыли уголовное производство за "нанесение легкого телесного повреждения". Если вину злоумышленника докажут, ему будет грозить до 850 гривен штрафа, до 200 часов общественных работ или до года исправительных работ.

Текст публикации главы ОО "Эко-Прогресс" Устины Бойко:

Обновляю пост: Открыто уголовное производство по 125 статье УК.

На известного львовского волонтера, которая по сути выполняет функцию города и кормит бездомных котиков, напал сосед. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил удары по затылку и по голове Halyna Veresklia. Галя в шоковом состоянии позвонила ко мне и попросила вызвать полицию. Я позвонила в полицию, ответ был: "патруль направлен", однако никто так и не приехал. Звонков было 5 с моего номера и 2 – с номера Галины.

Галину забрала скорая помощь для обследования, поскольку были признаки сильного головокружения и тошноты. Сегодня Галина подала заявление в Шевченковский райотдел, завтра подаем заявления во Львовскую областную прокуратуру, Полицию Львовской области, Национальную полицию Украины. Поэтому просим Игоря Клименко, Александра Шляховского отреагировать на данный инцидент, взять под личный контроль данное дело и привлечь к ответственности сотрудников полиции и нападавшего, потому что сегодня из-за безнаказанности этот сосед снова угрожает Гале, а завтра – детям и всем остальным.