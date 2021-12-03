У Львові невдовзі відкриють оновлений Музей Пінзеля: надзвичайні фото

Музей Пінзеля у Львові вже готується до відкриття після оновлення. Він стане повністю безбар'єрним, щоб кожен зміг насолодитися надзвичайними скульптурами.

Нещодавно Музей Пінзеля відвідала перша леді Олена Зеленська. Вона зазначила, що дуже хотіла б, щоб безбар'єрність була в усіх музеях України.

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Музей Пінзеля у Львові став безбар'єрним

Після відкриття оновленого Музею Пінзеля його зможуть відвідати люди з порушеннями зору, слуху, літні люди та люди з аутизмом завдяки спеціальній навігації. Тут працюватимуть аудіогіди та аудіодескрипція. Вони доповнюватимуть візуальні враження відвідувачів і розкриватимуть контекст експозиції.

Безбар'єрність відкриває можливості. Я сама в цьому переконалась тут, у Музеї Пінзеля, занурившись у світ великого генія – через звуки, дотики та візуально. Сила, потужна енергія та водночас спокій, який передають роботи цього майстра скульптури, стали доступними для кожного,

– зауважила Зеленська.

За її словами, це без перебільшення унікальна подія, яка точно знайде відображення на мистецькій мапі світу.

Дивіться фото Музею Пінзеля / Фото Офіційного інтернет-представництва президента

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Що можна побачити в оновленому музеї

Безбар'єрність у Музеї Пінзеля починається ще на під'їзді до костелу кларисок, у якому він розташований. Незрячих відвідувачів від зупинки транспорту до будівлі веде тактильна плитка. На вході встановили спеціальні звукові маячки, які підказуватимуть людям з порушеннями зору, як потрапити всередину.

Навігація у приміщенні стала зрозумілою та гнучкою. З холу до зали веде підіймач, яким можуть скористатися відвідувачі на колісному кріслі, батьки з дитячими візочками чи будь-хто, хто має труднощі з пересуванням. Окрім цього, простір адаптували до потреб людей з аутизмом та ментальними порушеннями.

Команду музею підготували для кращого розуміння різноманітних відвідувачів. У залах працює аудіогід, який доповнює візуальні враження і дає нові знання. Його створенням займалася команда медіасервісу MEGOGO. У музеї звучатиме голос народного артиста України Остапа Ступки.

Також біля експонатів встановили інформаційні таблички зі шрифтом Брайля. Фахівці розробили для кожної з робіт аудіодескрипцію – голосовий супровід, завдяки якому люди з порушеннями зору можуть "побачити" експонати. Інформацію про музей та його наповнення зібрали у відеоописах, які можуть переглянути усі відвідувачі, зокрема люди з порушеннями слуху.

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Музей Пінзеля запрацює з 10 грудня

Перша леді зауважила, що безбар'єрність – не про створення спеціальних умов для окремих людей, а зміни у Музеї Пінзеля вчергове це доводять.

"Скористатися аудіогідом чи дізнатися про експозиції через відеоописи – зручно для всіх відвідувачів. Погодьтеся, що кожен з нас почувається комфортніше, якщо перед нами – зрозуміла навігація, а на шляху, який ми долаємо, немає бар'єрів", – зазначила Зеленська.

Музей почали робити доступним у 2020 році, коли громадська організація "17" видрукувала скульптури Пінзеля на 3D-принтері. Фокус перетворень розширили в межах ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів", що спрямована на створення рівних можливостей для всіх українців. Відкриття оновленого музею відбудеться 10 грудня.

Музей Пінзеля працює у Львові з 1996 року в приміщенні колишнього костелу кларисок. Разом з іншими творами мистецтва тут експонують 29 робіт унікального майстра барокової скульптури Йогана Георгія Пінзеля, 5 робіт його учнів та 9 малярських портретів представників шляхти й духовенства.