Нещодавно Музей Пінзеля відвідала перша леді Олена Зеленська. Вона зазначила, що дуже хотіла б, щоб безбар'єрність була в усіх музеях України.

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Музей Пінзеля у Львові став безбар'єрним

Після відкриття оновленого Музею Пінзеля його зможуть відвідати люди з порушеннями зору, слуху, літні люди та люди з аутизмом завдяки спеціальній навігації. Тут працюватимуть аудіогіди та аудіодескрипція. Вони доповнюватимуть візуальні враження відвідувачів і розкриватимуть контекст експозиції.

Безбар'єрність відкриває можливості. Я сама в цьому переконалась тут, у Музеї Пінзеля, занурившись у світ великого генія – через звуки, дотики та візуально. Сила, потужна енергія та водночас спокій, який передають роботи цього майстра скульптури, стали доступними для кожного,

– зауважила Зеленська.

За її словами, це без перебільшення унікальна подія, яка точно знайде відображення на мистецькій мапі світу.

Дивіться фото Музею Пінзеля / Фото Офіційного інтернет-представництва президента

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Що можна побачити в оновленому музеї

Безбар'єрність у Музеї Пінзеля починається ще на під'їзді до костелу кларисок, у якому він розташований. Незрячих відвідувачів від зупинки транспорту до будівлі веде тактильна плитка. На вході встановили спеціальні звукові маячки, які підказуватимуть людям з порушеннями зору, як потрапити всередину.

Навігація у приміщенні стала зрозумілою та гнучкою. З холу до зали веде підіймач, яким можуть скористатися відвідувачі на колісному кріслі, батьки з дитячими візочками чи будь-хто, хто має труднощі з пересуванням. Окрім цього, простір адаптували до потреб людей з аутизмом та ментальними порушеннями.

Команду музею підготували кращого розуміння різноманітних відвідувачів. У залах працює аудіогід, який доповнює візуальні враження і дає нові знання. Його створенням займалася команда медіасервісу MEGOGO. У музеї звучатиме голос народного артиста України Остапа Ступки.

Також біля експонатів встановили інформаційні таблички зі шрифтом Брайля. Фахівці розробили для кожної з робіт аудіодескрипцію – голосовий супровід, завдяки якому люди з порушеннями зору можуть "побачити" експонати. Інформацію про музей та його наповнення зібрали у відеоописах, які можуть переглянути усі відвідувачі, зокрема люди з порушеннями слуху.

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Музей Пінзеля запрацює з 10 грудня

Перша леді зауважила, що безбар'єрність – не про створення спеціальних умов для окремих людей, а зміни у Музеї Пінзеля вчергове це доводять.

"Скористатися аудіогідом чи дізнатися про експозиції через відеоописи – зручно для всіх відвідувачів. Погодьтеся, що кожен з нас почувається комфортніше, якщо перед нами – зрозуміла навігація, а на шляху, який ми долаємо, немає бар'єрів", – зазначила Зеленська.

Музей почали робити доступним у 2020 році, коли громадська організація "17" видрукувала скульптури Пінзеля на 3D-принтері. Фокус перетворень розширили в межах ініціативи Олени Зеленської "Без бар'єрів", що спрямована на створення рівних можливостей для всіх українців. Відкриття оновленого музею відбудеться 10 грудня.

Зверніть увагу! Музей Пінзеля працює у Львові з 1996 року в приміщенні колишнього костелу кларисок. Разом з іншими творами мистецтва тут експонують 29 робіт унікального майстра барокової скульптури Йогана Георгія Пінзеля, 5 робіт його учнів та 9 малярських портретів представників шляхти й духовенства.