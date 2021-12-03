Недавно Музей Пинзеля посетила первая леди Елена Зеленская. Она отметила, что очень хотела бы, чтобы безбарьерность была во всех музеях Украины.

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Музей Пинзеля во Львове стал безбарьерным

После открытия обновленного Музея Пинзеля его смогут посетить люди с нарушениями зрения, слуха, пожилые люди и люди с аутизмом благодаря специальной навигации. Здесь будут работать аудиогиды и аудиодескрипция. Они будут дополнять визуальные впечатления посетителей и раскрывать контекст экспозиции.

Безбарьерность открывает возможности. Я сама в этом убедилась здесь, в Музее Пинзеля, погрузившись в мир великого гения – через звуки, прикосновения и визуально. Сила, мощная энергия и в то же время покой, который передают работы этого мастера скульптуры, стали доступными для каждого,

– заметила Зеленская.

По ее словам, это без преувеличения уникальное событие, которое точно найдет отражение на художественной карте мира.

Смотрите фото музея Пинзеля / Фото Официального интернет-представительства президента

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Что можно увидеть в обновленном музее

Безбарьерность в Музее Пинзеля начинается еще на подъезде к костелу кларисок, в котором он расположен. Незрячих посетителей от остановки транспорта к зданию ведет тактильная плитка. На входе установили специальные звуковые маячки, которые будут подсказывать людям с нарушениями зрения, как попасть внутрь.

Навигация в помещении стала понятной и гибкой. Из холла в зал ведет подъемник, которым могут воспользоваться посетители на колесном кресле, родители с детскими колясками или любой, кто имеет трудности с передвижением. Кроме этого, пространство адаптировали к потребностям людей с аутизмом и ментальными нарушениями.

Команду музея подготовили для лучшего понимания разных посетителей. В залах работает аудиогид, который дополняет визуальные впечатления и дает новые знания. Его созданием занималась команда медиасервиса MEGOGO. В музее будет звучать голос народного артиста Украины Остапа Ступки.

Также возле экспонатов установили информационные таблички со шрифтом Брайля. Специалисты разработали для каждой из работ аудиодескрипцию – голосовое сопровождение, благодаря которому люди с нарушениями зрения могут "увидеть" экспонаты. Информацию о музее и его наполнении собрали в видеоописях, которые могут посмотреть все посетители, в частности люди с нарушениями слуха.

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Музей Пинзеля заработает с 10 декабря

Первая леди заметила, что безбарьерность – не о создании специальных условий для отдельных людей, а изменения в Музее Пинзеля в очередной раз это доказывают.

"Воспользоваться аудиогидом или узнать об экспозиции через видеоописания – удобно для всех посетителей. Согласитесь, что каждый из нас чувствует себя комфортнее, если перед нами – понятная навигация, а на пути, который мы преодолеваем, нет барьеров", – отметила Зеленская.

Музей начали делать доступным в 2020 году, когда общественная организация "17" напечатала скульптуры Пинзеля на 3D-принтере. Фокус преобразований расширили в рамках инициативы Елены Зеленской "без барьеров", которая направлена на создание равных возможностей для всех украинцев. Открытие обновленного музея состоится 10 декабря.

Обратите внимание! Музей Пинзеля работает во Львове с 1996 года в помещении бывшего костела кларисок. Вместе с другими произведениями искусства здесь экспонируют 29 работ уникального мастера барочной скульптуры Иоганна Георгия Пинзеля, 5 работ его учеников и 9 живописных портретов представителей шляхты и духовенства.