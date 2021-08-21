Топор изготовлен ​​из железа. Он инкрустирован серебром с изображением трезубца.

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Львовянин купил у "черных археологов" уникальный топор

Львовянин Тарас Хмеловский в декабре 2019 года купил у "черных археологов" топор времен Киевской Руси. Он стоил 10 тысяч долларов. Находку датируют X – XIII веком.

Он был найден в конце октября 2019 года на территории Чернигова. Мужчина, который его нашел, выставил эту вещь на продажу на интернет-аукционе Violity. Он официальный, на нем появляются различные находки,

– рассказал Хмеловский.

По его словам, некоторые ученые считают, что топор может принадлежать к концу X – началу XI века. На нем отчетливо изображен трезубец – герб княжеской власти Владимира Святославовича. Этого же мнения придерживается директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук. Он считает, что это – боевой топор.

Смотрите фото древнего топора / Фото ZAXID.NET

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Мужчина купил топор со второго раза

Хмеловский отметил, что аукцион состоялся в ноябре 2019 года. Однако тогда львовянину не удалось приобрести этот лот.

"Меня исключили из торгов. Я был новым участником с нулевым рейтингом, а таким не дали возможности бороться за этот лот. Тогда топор купили за более 222,2 тысячи гривен. Но победитель торгов не уплатил цену", – рассказал мужчина.

Тогда Хмеловский напрямую связался с продавцом и договорился о продаже. На вопрос о том, не возникало ли мысли оставить топор себе, львовянин ответил, что он счастлив, что ему удалось его приобрести и что он попадет в музей.

"Еще на этапе, когда я решил его выкупить, у меня не возникало мысли оставлять его у себя, я хотел его передать государству. Если бы оставил, это разве что могло принести эгоистическое, эстетическое удовольствие и больше ничего", – добавил Хмеловский.

По его словам, ни один настоящий археолог никогда не возьмет ни одной вещи из раскопа. Поэтому для него не стоял выбор оставить топор себе.

"Я не коллекционер. Мне больше нравится делать то, что я делаю. Я рад, что удалось выкупить эту вещь и теперь она будет в музее. Там есть специалисты, которые дальше будут работать с этой находкой и дальше продолжат работу в этом направлении" , – объяснил львовянин.

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Топор реставрировали

Восстановление древнего топора провел художник-реставратор Виктор Голуб. Задача была непростой, ведь его железную основу повредила коррозия. Кроме этого, нужно было раскрыть инкрустацию серебром и стабилизировать вещь.

Хмеловский решил подарить уникальный топор Национальному музею истории Украины. Официальная передача состоялась 21 августа в 16:00 в здании музея на улице Владимирской, 2. Позже топор выставят для осмотра.

Обратите внимание! Тарас Хмеловский – львовский предприниматель, глава комитета предпринимателей Львовщины. По образованию, он – археолог. Однако на данный момент мужчина не работает по специальности, но поддерживает исследования Института археологии НАН Украины.