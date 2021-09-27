У Львові обрали найкращу кав'ярню міста

У Львові 24 – 26 вересня тривав Lviv Coffee Festival. Під час фестивалю традиційно обрали найкращу кав'ярню міста.

Переможцем стала мережа кав'ярень Kredens Cafe. Цьогоріч вона вперше отримала таку відзнаку.

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Kredens Cafe виборола титул найкращої кав'ярні Львова

Під час фестивалю Lviv Coffee Festival традиційно обрали найкращу львівську кав'ярню. Цього року цей титул вперше отримала мережа Kredens Cafe. Організатори фестивалю розповіли, що голосування відбувалось у 2 етапи. Спочатку львів'яни голосували на сайті, а потім вони могли проголосувати за улюблену кав'ярню офлайн безпосередньо у закладах.

Нагородження відбулося ввечері 26 вересня. Відзнаку отримав власник мережі Kredens Cafe Арсен Шлапак. Окрім того, під час конкурсу ще кілька кав'ярень вибороли додаткові нагороди:

Стильна кав'ярня – SDV Coffee;

Кава в джезві – "Dominicanes/Домініканес";

Кава to go – "Кава Без Назви";

Відкриття року – "Старий Львів";

Кава і до кави – "Про100 КАВА";

Art кав’ярня – "Кав'ярня-галерея "Штука".

Коротко про нагородження найкращих кав'ярень Львова

Фестиваль Lviv Coffee Festival проходить у Львові з 2007 року. Його організовують у Палаці Потоцьких на вулиці Коперника.

Під час фестивалю щороку традиційно проводять конкурс на найкращу кав'ярню.

У 2020 році фестиваль не проводили через карантинні обмеження.

У 2019 році титул найкращої кав'ярні отримала "Світ кави на Ринку".

Раніше найкращими кав'ярнями Львова визнавали "Світ кави" (5 разів), "Вірменка" (тричі) та Glory Cafe (двічі).

Кав'ярні "Під Клепсидрою" і «Віденська кав'ярня" отримували цей титул по разу.

Мережа кав'ярень Kredens Cafe налічує 6 закладів у Львові. Перший з них відкрили у 2010 році.