У Львові оновили ігрову кімнату для онкохворих діток: до збору долучився і 24 канал

У Львові оновили ігрову кімнату для онкохворих дітей у Західноукраїнському спеціалізованому медцентрі. До збору грошей для цієї мети долучились сотні благодійників. Серед них – 24 канал.

У благодійному фонді прозвітували, що відремонтували меблі та облаштували ігровий простір.

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Як оновили кімнату

Вдалось повністю оновити ігрову кімнату відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії. Крім того, у відділення провели wi-fi, аби ним могли користуватись батьки.

Для кімнати закупили машинки, коники, кухню, сюжетно-рольові забавки, книги та канцтовари. Дообладнали ігровий куточок у відділенні неврології. Туди придбали великий аерохокей, кухню, чарівний будиночок, візочки.

Принаймні до наступного Миколая діти у відділеннях будуть забезпечені якісними екологічними іграшками та іграми…І це дасть можливість і в лікарні створити відповідний позитивний настрій,

– зазначили у благодійному фонді.

Оновлена ігрова кімната / Фото Благодійного фонду "Із янголом на плечі":

Розіграш 24 каналу

Щоб допомогти зібрати гроші для центру, сайт 24 каналу провів благодійний розіграш. До нього міг долучитись кожен охочий.

Ми розіграли футболку з автографами українських спортсменів: Жана Беленюка, Станіслава Горуна, Наталії Добринської та ще 23 відомих олімпійців, тренерів тощо; талісман з Олімпійських ігор у Токіо, який привезла борчиня Оксана Лівач; шарф Збірної України.

Головний приз поїхав у Київ, шарф – у Херсон, а талісман – у Харків.

Результати розіграшу: