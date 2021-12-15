Кому дістався головний приз

До розіграшу активно долучалися й українські спортсмени. Для участі у ньому слід було надіслати будь-яку суму на допомогу лікарні.

До теми Допоможи онкохворим дітям і виграй футболку від олімпійців: благодійний розіграш 24 каналу

Далі благодійники мали залишити коментар під дописом про розіграш на сторінці 24 каналу у фейсбуці. Саме серед коментарів ми у випадковому порядку обрали 3 переможців.

Які були призи:

футболка з автографами українських спортсменів: Жана Беленюка, Станіслава Горуна, Наталії Добринської та ще 23 відомих олімпійців, тренерів тощо;

талісман з Олімпійських ігор у Токіо, який привезла борчиня Оксана Лівач;

шарф Збірної України.

Головний приз поїхав у Київ, шарф – у Херсон, а талісман – у Харків.



Призи для переможців розіграшу / Колаж 24 каналу

Дивіться відео проведення результатів розіграшу:

До речі, благодійний розіграш здійснив мрію спортсменки-харків'янки, яка обожнює вільну боротьбу. Саме їй дістався талісман борчині вільного стилю Оксани Лівач.

Редакція 24 каналу дякує усім благодійникам, які долучилися до розіграшу. Далі – ще більше благодійних ініціатив. Тому слідкуйте за нашою сторінкою у фейсбуці.



Попереду ще більше благодійних розіграшів / Фото Анни Денисенко для 24 каналу

Хоч розіграш і закінчився, ви все ще можете зробити добру справу і відправити гроші на допомогу хворим діткам. Кошти підуть на облаштування ігрової кімнати, адже деякі наймолодші пацієнти живуть у лікарні роками й проводять там все своє дитинство. Тому для них хочуть створити ігровий простір, аби хоч якось відволікти від лікарняних палат.

Реквізити для перерахунку грошей

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