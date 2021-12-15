Кому дістався головний приз
До розіграшу активно долучалися й українські спортсмени. Для участі у ньому слід було надіслати будь-яку суму на допомогу лікарні.
До теми Допоможи онкохворим дітям і виграй футболку від олімпійців: благодійний розіграш 24 каналу
Далі благодійники мали залишити коментар під дописом про розіграш на сторінці 24 каналу у фейсбуці. Саме серед коментарів ми у випадковому порядку обрали 3 переможців.
Які були призи:
- футболка з автографами українських спортсменів: Жана Беленюка, Станіслава Горуна, Наталії Добринської та ще 23 відомих олімпійців, тренерів тощо;
- талісман з Олімпійських ігор у Токіо, який привезла борчиня Оксана Лівач;
- шарф Збірної України.
Головний приз поїхав у Київ, шарф – у Херсон, а талісман – у Харків.
Призи для переможців розіграшу / Колаж 24 каналу
Дивіться відео проведення результатів розіграшу:
До речі, благодійний розіграш здійснив мрію спортсменки-харків'янки, яка обожнює вільну боротьбу. Саме їй дістався талісман борчині вільного стилю Оксани Лівач.
Попереду ще більше благодійних розіграшів / Фото Анни Денисенко для 24 каналу
Хоч розіграш і закінчився, ви все ще можете зробити добру справу і відправити гроші на допомогу хворим діткам. Кошти підуть на облаштування ігрової кімнати, адже деякі наймолодші пацієнти живуть у лікарні роками й проводять там все своє дитинство. Тому для них хочуть створити ігровий простір, аби хоч якось відволікти від лікарняних палат.
Реквізити для перерахунку грошей
Картка "Приватбанку" фонду 5169 3305 2176 1400 – лише для користувачів Приват24.
- БФ ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ Номер рахунку UA173052990000026009001002960
- АТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ/ІПН 41411833
- Призначення платежу: "Благодійність24, ігрова кімната"
- Допомога через MONOBANK : - розділ Інші платежі, Благодійність – БФ Із янголом на плечі.