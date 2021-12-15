Кому достался главный приз

К розыгрышу активно приобщались и украинские спортсмены. Для участия в нем следовало прислать любую сумму на помощь больнице.

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Далее благотворители должны были оставить комментарий под сообщением о розыгрыше на странице 24 канала в фейсбуке. Именно среди комментаторов мы в случайном порядке выбрали 3 победителей.

Какие были призы:

футболка с автографами украинских спортсменов: Жана Беленюка, Станислава Горуны, Натальи Добринской и еще 23 известных олимпийцев, тренеров и других;

талисман с Олимпийских игр в Токио, который привезла борчиха Оксана Ливач;

шарф сборной Украины.

Главный приз поехал в Киев, шарф – в Херсон, а талисман – в Харьков.



Призы для победителей розыгрыша / Коллаж 24 канала

Смотрите видео проведения результатов розыгрыша:

Кстати, благотворительный розыгрыш осуществил мечту спортсменки-харьковчанки, которая обожает вольную борьбу. Именно ей достался талисман борчихи вольного стиля Оксаны Ливач.

Редакция 24 канала благодарит всех благотворителей, которые присоединились к розыгрышу. Дальше – еще больше благотворительных инициатив. Поэтому следите за нашей страницей в фейсбуке.



Впереди еще больше благотворительных розыгрышей / Фото Анны Денисенко для 24 канала

Хотя розыгрыш и закончился, вы все еще можете сделать доброе дело и отправить деньги на помощь больным деткам. Средства пойдут на обустройство игровой комнаты, ведь некоторые молодые пациенты живут в больнице годами и проводят там все свое детство. Поэтому для них хотят создать игровое пространство, чтобы хоть как-то отвлечь от больничных палат.

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