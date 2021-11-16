У Львові оприлюднили рейтинг проєктів-переможців Громадського бюджету

У Львові 15 листопада завершилось голосування за кращі проєкти Громадського бюджету, які реалізовуватимуть у 2022 році. Попередній рейтинг загальноміських та районних проєктів-переможців вже сформували.

У голосуванні взяли участь понад 145 тисяч львів'ян. Цей показник є на 40% вищим ніж торішній.

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Список проєктів-переможців вже сформували

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що "баталії навколо голосування" за проєкти Громадського бюджету завершились.

У нас знову рекорд! Понад 145 тисяч львів'ян долучились до голосування. Я захоплююсь тим, як активно автори проєктів залучають громаду. Вітаю переможців! Дякую, що разом робите наше місто кращим!,

– зауважив мер.

Надалі список переможців повинні розглянути депутатські комісії.

"Попередній рейтинг проєктів-переможців готовий. Наступний етап – комісія законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки разом з комісією фінансів та планування бюджету на своєму спільному засіданні затверджують рейтинг проєктів", – зазначили у департаменті міської агломерації.

Ознайомитись із попереднім рейтингом проєктів-переможців Громадського бюджету Львова можна за посиланням

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За проєкти проголосувало на 40% більше людей ніж торік

За інформацією відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив, цьогоріч до голосування долучились понад 145,57 тисячі жителів Львівської міської територіальної громади. Вони віддали за проєкти понад 226,26 тисячі голосів. Директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський розповів, що такий показник – це новий рекорд.

"Це є ріст 40% у порівнянні з минулим роком. Це є мега крутий показник, особливо тому, що понад 99% – це онлайн-голосування. ЦНАПи були відкриті тільки для тих, хто не мав можливості проголосувати через BankID", – додав посадовець.

На його думку, насамперед це заслуга львів'ян та команд проєктів, адже вони протягом 15 днів гуртували навколо себе своїх прихильників.

"Цьогоріч у нас буде 8 проєктів-переможців великих на суму понад 20 мільйонів гривень, вони вже є відомі. Серед цих 8 проєктів: 4 – в категорії "медичні та освітні" проєкти, та 4 – "інші" проєкти. Перелік малих проєктів ми оприлюднимо до кінця дня", – додав Лукашевський.

У відділі розвитку мікрогромад та громадських ініціатив зазначили, що абсолютна більшість людей голосували онлайн – понад 99%.

Під час голосування цьогоріч були обмеження

! На реалізацію проєктів Громадського бюджету 2022 року Львівська міськрада виділила 75 мільйонів гривень. Це дозволить втілити у життя орієнтовно 8 великих та 100 малих проєктів.

Брати участь у голосуванні за проєкти Громадського бюджету могли жителі Львівської МТГ, які досягли 16-річного віку. Кожен львів'янин мав можливість підтримати 2 проєкти: 1 великий (загальноміський) та 1 малий (районний).

Згідно з рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, на час дії обмежень голосування за проєкти та ідентифікація здійснювались лише за допомогою електронної ідентифікації для осіб, зареєстрованих на території Львівської МТГ. Керівник відділу розвитку мікрогромад та громадських ініціатив Орест Файфурка зазначив, що майже усі люди були змушені голосувати онлайн.

"Як виняток, у ЦНАПах могли проголосувати тільки внутрішньо переміщені особи, особи, які навчаються та працюють або ж володіють нерухомістю у Львові. Як наслідок, маємо цікаву тенденцію – понад 99% людей проголосувало онлайн, тобто більшість голосів була віддана за допомогою електронної системи ідентифікації", – додав посадовець.

Зокрема, 85% людей проголосували з допомогою мобільного телефону. Лідерами цьогорічного голосування є Сихівський та Франківський райони, а торік – Шевченківський район.

"Громадський бюджет – розвиток локальної демократії, коли мешканці визначають на що варто витратити частину коштів міського бюджету. Важливо також те, що вони роблять все у взаємодії зі своїми командами та сусідами – спільно обговорюють ідеї, об'єднують зусилля, перемагають і пізніше контролюють хід виконання робіт" – зауважив Файфурка.

Після засідання 2 депутатських комісій (бюджетної та законності) підготують проєкт ухвали, яку винесуть на розгляд сесії Львівської міської ради. Далі виконавчі органи зможуть приступити до реалізації проєктів-переможців.