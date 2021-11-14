Палац, що побудували спільнокоштом майже 100 років тому, знову збирає гроші на оновлення. Він поволі повертається на мапу культурних інституцій Львова.

Зверніть увагу Попри пандемію: у Львові цьогоріч понад вдвічі зросла кількість туристів

Історія Палацу розпочалася з будівництва на зібрані гроші працівників підприємств, які мали потребу в культурному дозвіллі. У складні часи пандемії та карантинних обмежень адміністрації Палацу Хоткевича вдалося двічі зібрати гроші, потрібні для співфінансування задуманих проєктів.

Палац – це історія спільнокошту. Це одна з таких принципових точок відліку, тяглість якої ми намагаємося зберегти і яка суголосна не тільки тій команді, яка вкладається в концепцію розбудови громади,

– зауважила заступниця директорки Палацу Тетяна Продан.

Вона розповіла: "Це і є громадянська свідомість. І Палац Хоткевича постає тим суб'єктом, який створили і досі снує на тих засадах".

Більше про перетворення Палацу Хоткевича: дивіться відео Ukraїner

Резиденція міста літератури ЮНЕСКО

Львів 2015 року став містом літератури ЮНЕСКО, а Палац Хоткевича – його резиденцією. Зараз у ньому, крім творчих напрямів:

вивчають іноземні мови;

проводять воркшопи, лекції.

У 2020 році у Палаці відкрили галерею для митців-початківців. Знайшов тут своє місце і театр переселенців Domus, який створила режисерка з Криму Наталія Меньшикова.

Як ревіталізують Палац Хоткевича у Львові / Фото Софії Соляр, Ukraїner

Час від часу в Палаці проходять репетиції трупи Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Там же займається осередок пластунів.

Сьогодні команда працює над ревіталізацією не лише закладу, а й цілого мікрорайону, який досі був депресивним, постіндустріальним. Адже найважливіше, вважають у Палаці, — привабити людей.

Варто прочитати У Львові незабаром відкриють вхід до Полтви для всіх охочих: цікаві фото

"Реалізовуючи свою стратегію, ми відходимо від стереотипів радянських будинків піонерів, коли вся ідеологія йшла від керівництва зверху. Ми намагаємося змінити оцей кут зору, показати, що ми взаємодіємо з громадою і власне на цьому принципі вибудовувати свою власну культурну стратегію. Від цього у нас і залежить подальший розвиток", – пояснила заступниця директорки Палацу Тетяна Продан.