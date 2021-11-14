Дворец, который построили совместными средствами почти 100 лет назад, снова собирает деньги на обновление. Он медленно возвращается на карту культурных институтов Львова.

Обратите внимание Несмотря на пандемию: во Львове в этом году более чем вдвое возросло количество туристов

История дворца началась со строительства на собранные деньги работников предприятий, которые нуждались в культурном досуге. В сложные времена пандемии и карантинных ограничений администрации Дворца Хоткевича удалось дважды собрать деньги, нужные для софинансирования задуманных проектов.

Дворец – это история совместных средств. Это одна из таких принципиальных точек отсчета, протяженность которой мы пытаемся сохранить и которая созвучна не только той команде, которая вкладывается в концепцию развития общины,

– заметила заместительница директора Дворца Татьяна Продан.

Она рассказала: "Это и есть гражданское сознание. И Дворец Хоткевича предстает тем субъектом, который создали и который до сих пор существует на тех началах".

Больше о преображении Дворца Хоткевича: смотрите видео Ukraїner

Резиденция города литературы ЮНЕСКО

Львов в 2015 году стал городом литературы ЮНЕСКО, а Дворец Хоткевича – его резиденцией. Сейчас в нем, кроме творческих направлений:

изучают иностранные языки;

проводят воркшопы, лекции.

В 2020 году во Дворце открыли галерею для начинающих художников. Нашел здесь свое место и театр переселенцев Domus, который создала режиссер из Крыма Наталья Меньшикова.

Как ревитализируют Дворец Хоткевича во Львове / Фото Софии Соляр, Ukraїner

Время от времени во Дворце проходят репетиции труппы Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Там же занимается отделение пластунов.

Сегодня команда работает над ревитализацией не только заведения, но и целого микрорайона, который до сих пор был депрессивным, постиндустриальным. Так как самое важное, считают в Дворце, – привлечь людей.

Стоит прочитать Во Львове вскоре откроют вход к Полтве для всех желающих: интересные фото

"Реализуя свою стратегию, мы отходим от стереотипов советских домов пионеров, когда вся идеология шла от руководства сверху. Мы пытаемся изменить эту точку зрения, показать, что мы взаимодействуем с обществом, и собственно на этом принципе выстраивать свою собственную культурную стратегию. От этого у нас и зависит дальнейшее развитие", – объяснила заместительница директора Дворца Татьяна Продан.