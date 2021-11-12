Зазвичай іноземні туристи за 4 – 5 днів витрачають у Львові приблизно 295 євро. Своєю чергою, українці за 3 дні залишають у місті 105 євро.

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У Львові зросла кількість туристів

Директор ЛКП "Центр розвитку туризму міста Львова" Віталій Кулик розповів, що з січня по вересень 2021 року у Львові в туристичні інформаційні центри звернулися понад 11 тисяч подорожувальників. У п'ятірку іноземних країн, громадяни яких відвідали Львів потрапили:

Польща – Львів відвідали 2708 людей;

Туреччина – 2185;

Саудівська Аравія – 2184;

Німеччина – 626;

Білорусь – 496.

У порівнянні з 2020 роком через послаблення карантину у Львові значно зросла кількість туристів:

іноземців приїздило більше на 57,93%;

українців – на 68,34%.

40% іноземних туристів винаймали апартаменти, 35% – готелі, а 12% – хостели.



У Львові зросла кількість туристів / Інфографіка "Твоє місто"

У 2021 році туристичний збір становив понад 7,82 мільйона гривень:

понад 4,9 мільйона надійшло від юридичних осіб;

понад 2,91 мільйона – від фізичних.

Окрім цього, понад 148,3 тисячі іноземців перетнули кордон в аеропорту "Львів". За словами Кулика, для того, щоб місто відвідували американці, потрібен дуже високий рівень вакцинації проти коронавірусу. Окрім цього, за його словами, для росту кількості туристів комунікація є надважливою для англомовного ринку.

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Найбільше туристів приїздить з Польщі / Інфографіка "Твоє місто"