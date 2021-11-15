Ремонт на перехресті Бандери – Городоцька розпочався 14 жовтня. Усі роботи завершили минулого тижня.

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Вулицю Городоцьку вже відкрили для проїзду

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 15 листопада відкрили проїзд вулицею Городоцькою.

Впродовж місяця там робили трамвайні колії, які з'єднуватимуть мережу із вулицею Степана Бандери,

– зауважив мер.

Трамваї №1, №4 та №6 почали курсувати за своїми стандартними маршрутами. За словами міського голови, ремонтні роботи на цій ділянці завершили за планом.

"По вулиці Шевченка є трішки проблема, адже там скальна порода і це уповільнює ремонт, однак роботи все одно ведуться активно", – підсумував Садовий.

Директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк зауважив, що усі роботи на перехресті Бандери – Городоцька завершили минулого тижня. Після цього слід було почекати деякий час, щоб усе відстоялося. Також на цій ділянці вже провели тестовий проїзд трамваїв.

"Щодо вулиці Степана Бандери, то на відрізку від вулиці Антоновича до Городоцької продовжується капітальний ремонт. До кінця 2021 року роботи мають бути завершені повністю", – додав Власюк.

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Як курсують трамваї та автобуси

У зв'язку з відкриттям для проїзду перехрестя Городоцька – Бандери автобуси № 6А, 7, 15, 20, 25, 29, 31, 34, 41, 43, 51, 52 курсуватимуть, відповідно до затверджених схем руху. Своєю чергою, трамваї № 1, 4, 6 знову їхатимуть до Головного залізничного вокзалу.

На трамвайному маршруті №1 "Залізничний вокзал – Городоцька – Підвальна – Погулянка" курсуватимуть 7 одиниць. Орієнтовний інтервал руху становитиме 10 – 11 хвилин.

На маршруті №4 "Залізничний вокзал – Городоцька – Підвальна – Стуса – Вернадського" курсуватимуть 11 трамваїв. Інтервал руху – 9 – 10 хвилин.

На трамвайному маршруті №6 "Залізничний вокзал – Городоцька – Миколайчука" їздитимуть 10 одиниць. Інтервал руху – 7 хвилин.

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Коротко про ремонт перехрестя Городоцька – Бандери