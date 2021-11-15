Ремонт на перекрестке Бандеры – Городоцкая начался 14 октября. Все работы завершили на прошлой неделе.

К теме Во Львове вскоре откроют еще одну часть улицы Бандеры

Улицу Городоцкую уже открыли для проезда

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что 15 ноября открыли проезд по улице Городоцкой.

В течение месяца там делали трамвайные пути, которые будут соединять сеть с улицей Степана Бандеры,

– заметил мэр.

Трамваи №1, №4 и №6 начали курсировать по своим стандартным маршрутам. По словам городского главы, ремонтные работы на этом участке завершили по плану.

"По улице Шевченко есть небольшая проблема, ведь там скальная порода и это замедляет ремонт, однако работы все равно ведутся активно", – подытожил Садовый.

Директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк отметил, что все работы на перекрестке Бандеры – Городоцкая завершили на прошлой неделе. После этого следовало выждать некоторое время, чтобы все отстоялось. Также на этом участке уже провели тестовый проезд трамваев.

"Что касается улицы Степана Бандеры, то на отрезке от улицы Антоновича до Городоцкой продолжается капитальный ремонт. До конца 2021 года работы должны быть завершены полностью", – добавил Власюк.

Заметьте Проект львовской площади Колиивщины получил премию Национального союза архитекторов Украины

Как курсируют трамваи и автобусы

В связи с открытием для проезда перекрестка Городоцкая – Бандеры автобусы № 6А, 7, 15, 20, 25, 29, 31, 34, 41, 43, 51, 52 будут курсировать, согласно утвержденных схем движения. В свою очередь, трамваи № 1, 4, 6 снова будут ехать к главному железнодорожному вокзалу.

На трамвайном маршруте №1 "Железнодорожный вокзал – Городоцкая – Подвальная – Погулянка" будут курсировать 7 единиц. Ориентировочный интервал движения составит 10 – 11 минут.

На маршруте №4 "Железнодорожный вокзал – Городоцкая – Подвальная – Стуса – Вернадского" будут курсировать 11 трамваев. Интервал движения – 9 – 10 минут.

На трамвайном маршруте №6 "Железнодорожный вокзал – Городоцкая – Миколайчука" будут ездить 10 единиц. Интервал движения – 7 минут.

Читайте также Во Львове вскоре откроют вход в Полтвы для всех желающих: интересные фото

Коротко о ремонте перекрестка Городоцкая – Бандеры