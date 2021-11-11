Площадь размещена в историческом еврейском участке города. Стоимость реконструкции составила 3 миллиона гривен.
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Проект площади Колиивщины завоевал премию НСАУ
Проект реконструкции площади Колиивщины получил премию Национального союза архитекторов Украины 2021. Его авторами была общественная организация Urbanideas.
Наш проект реконструкции площади Колиивщины получил премию Национального союза архитекторов Украины 2021 в номинации ландшафтная архитектура, дизайн городской среды, реализованный объект! И все благодаря чудесному сотрудничеству проектанта, заказчика, подрядчика и технадзора!,
– сообщили в Urbanideas.
Проект обновления площади Колиивщины разработало бюро "Рутения" (архитектор Ольга Криворучко). Во время археологических исследований здесь нашли часть городской оборонительной стены и фундаменты зданий. Их обозначили в мощении.
Смотрите фото площади Колиивщины / Фото Романа Балука, "Львов. Градостроительство" и Urbanideas
Коротко о реконструкции площади Колиивщины во Львове
- Реконструкцию площади Колиивщины завершили в 2021 году.
- Обновленное пространство стало результатом сотрудничества большого количества людей.
- В обсуждении концепции принимали участие львовяне, которые здесь проживают, архитекторы и археологи.
- Главной задачей проектантов было осовременить территорию, но и одновременно сохранить атмосферу, которая царила здесь больше 100 лет назад.
- На площади заменили все коммуникации и покрытия, обустроили новое освещение, установили удобную уличную мебель и добавили озеленение.
- Кроме этого, здесь восстановили фонтан-колодец, который сохранился еще с прошлого века.
- Площадь реконструировали в рамках грантового проекта "Общая ответственность за общее наследие" (ReHERIT).
- Работы выполняла фирма "Вельт Капитал" по заказу управления охраны исторической среды Львовского городского совета.
- Стоимость реконструкции – 3 миллиона гривен. Город выделил 1 миллион, а 2 миллиона – деньги европейских грантов.