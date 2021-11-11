Площа розміщена в історичній єврейській дільниці міста. Вартість реконструкції становила 3 мільйони гривень.

До теми У Львові відкрили оновлену площу Коліївщини: надзвичайні фото

Проєкт площі Коліївщини виборов премію НСАУ

Проєкт реконструкції площі Коліївщини отримав премію Національної спілки архітекторів України 2021. Його авторами була громадська організація Urbanideas.

Наш проєкт реконструкції площі Коліївщини отримав премію Національної спілки архітекторів України 2021 у номінації ландшафтна архітектура, дизайн міського середовища, реалізований об'єкт! І все завдяки чудесній співпраці проєктанта, замовника, підрядника і технагляду!,

– повідомили в Urbanideas.

Проєкт оновлення площі Коліївщини розробило бюро "Рутенія" (архітектор Ольга Криворучко). Під час археологічних досліджень тут знайшли частину міського оборонного муру та фундаменти будівель. Їх позначили в мощенні.

Дивіться фото площі Коліївщини / Фото Романа Балука, "Львів. Містобудування" та Urbanideas

Коротко про реконструкцію площі Коліївщини у Львові