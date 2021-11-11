Площа розміщена в історичній єврейській дільниці міста. Вартість реконструкції становила 3 мільйони гривень.
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Проєкт площі Коліївщини виборов премію НСАУ
Проєкт реконструкції площі Коліївщини отримав премію Національної спілки архітекторів України 2021. Його авторами була громадська організація Urbanideas.
Наш проєкт реконструкції площі Коліївщини отримав премію Національної спілки архітекторів України 2021 у номінації ландшафтна архітектура, дизайн міського середовища, реалізований об'єкт! І все завдяки чудесній співпраці проєктанта, замовника, підрядника і технагляду!,
– повідомили в Urbanideas.
Проєкт оновлення площі Коліївщини розробило бюро "Рутенія" (архітектор Ольга Криворучко). Під час археологічних досліджень тут знайшли частину міського оборонного муру та фундаменти будівель. Їх позначили в мощенні.
Дивіться фото площі Коліївщини / Фото Романа Балука, "Львів. Містобудування" та Urbanideas
Коротко про реконструкцію площі Коліївщини у Львові
- Реконструкцію площі Коліївщини завершили у 2021 році.
- Оновлений простір став результатом співпраці великої кількості людей.
- В обговоренні концепції брали участь львів'яни, які тут проживають, архітектори та археологи.
- Головним завданням проєктантів було осучаснити територію, але й водночас зберегти атмосферу, яка панувала тут понад 100 років тому.
- На площі замінили усі комунікації та покриття, влаштували нове освітлення, встановили зручні вуличні меблі та додали озеленення.
- Окрім цього, тут відновили фонтан-криницю, яка збереглася ще з минулого століття.
- Площу реконструювали в межах грантового проєкту "Спільна відповідальність за спільну спадщину" (ReHERIT).
- Роботи виконувала фірма "Вельт Капітал" на замовлення управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.
- Вартість реконструкції – 3 мільйони гривень. Місто виділило 1 мільйон, а 2 мільйони – гроші європейських грантів.