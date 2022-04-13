У Львові в останню путь провели відомого воїна "Хаммера"
13 квітня 2022 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм Максима Козицького
У Львові 13 квітня попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Бобаничем з позивним "Хаммер". Воїн віддав своє життя за Україну у бою на Харківщині.
Прощалися з героєм у Гарнізонному храмі. Провести воїна в останню путь прийшли його побратими, друзі, рідні та звичайні львів'яни.
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Провели Тараса в останню путь. Спи спокійно, друже. Помстимось за тебе і за кожного нашого загиблого захисника,
– наголосив голова ОВА Максим Козицький.
Що відомо про "Хаммера"
- 33-річний Тарас Бобанич був керівником Львівського обласного осередку партії "Правий сектор", а також заступником командира добровольчого батальйону "Правий сектор".
- Проти російських окупантів боєць воював з 2014 року.
- "Хаммер" був громадським активістом та долучався до патріотичного виховання молоді.
- Загинув 8 квітня під Ізюмом.
У Львові попрощалися з загиблим "Хаммером" / Фото Максима Козицького
Тарас "Хаммер" був відомим активістом у Львові / Фото Максима Козицького