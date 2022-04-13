У Львові в останню путь провели відомого воїна "Хаммера"

13 квітня 2022 , 18:47
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Джерело:

телеграм Максима Козицького

У Львові 13 квітня попрощалися з загиблим бійцем Тарасом Бобаничем з позивним "Хаммер". Воїн віддав своє життя за Україну у бою на Харківщині.

Прощалися з героєм у Гарнізонному храмі. Провести воїна в останню путь прийшли його побратими, друзі, рідні та звичайні львів'яни.

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Провели Тараса в останню путь. Спи спокійно, друже. Помстимось за тебе і за кожного нашого загиблого захисника,
– наголосив голова ОВА Максим Козицький.

Що відомо про "Хаммера"

  • 33-річний Тарас Бобанич був керівником Львівського обласного осередку партії "Правий сектор", а також заступником командира добровольчого батальйону "Правий сектор".
  • Проти російських окупантів боєць воював з 2014 року.
  • "Хаммер" був громадським активістом та долучався до патріотичного виховання молоді.
  • Загинув 8 квітня під Ізюмом.


У Львові попрощалися з загиблим "Хаммером" / Фото Максима Козицького


Тарас "Хаммер" був відомим активістом у Львові / Фото Максима Козицького

Автор: Софія Мінджоса