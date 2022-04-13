Прощалися з героєм у Гарнізонному храмі. Провести воїна в останню путь прийшли його побратими, друзі, рідні та звичайні львів'яни.

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Провели Тараса в останню путь. Спи спокійно, друже. Помстимось за тебе і за кожного нашого загиблого захисника,

– наголосив голова ОВА Максим Козицький.

Що відомо про "Хаммера"

33-річний Тарас Бобанич був керівником Львівського обласного осередку партії "Правий сектор", а також заступником командира добровольчого батальйону "Правий сектор".

Проти російських окупантів боєць воював з 2014 року.

"Хаммер" був громадським активістом та долучався до патріотичного виховання молоді.

Загинув 8 квітня під Ізюмом.



У Львові попрощалися з загиблим "Хаммером" / Фото Максима Козицького



Тарас "Хаммер" був відомим активістом у Львові / Фото Максима Козицького