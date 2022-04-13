Прощались с героем в Гарнизонном храме. Провести воина в последний путь пришли его собратья, друзья, родные и обычные львовяне.

К теме Его жизнь оборвал обстрел во время эвакуации раненых: история Героя Украины Андрея Норова

Провели Тараса в последний путь. Спи спокойно, друг. Отомстим за тебя и за каждого нашего погибшего защитника,

– подчеркнул председатель ОВА Максим Козицкий.

Что известно о "Хаммере"

33-летний Тарас Бобанич был руководителем Львовской областной организации партии "Правый сектор", а также заместителем командира добровольческого батальона "Правый сектор".

Против российских оккупантов боец ​​воевал с 2014 года.

"Хаммер" был общественным активистом и приобщался к патриотическому воспитанию молодежи.

Погиб 8 апреля под Изюмом.

Во Львове простились с погибшим "Хаммером" / Фото Максима Козицкого

Тарас "Хаммер" был известным активистом во Львове / Фото Максима Козицкого