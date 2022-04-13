Прощались с героем в Гарнизонном храме. Провести воина в последний путь пришли его собратья, друзья, родные и обычные львовяне.
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Провели Тараса в последний путь. Спи спокойно, друг. Отомстим за тебя и за каждого нашего погибшего защитника,
– подчеркнул председатель ОВА Максим Козицкий.
Что известно о "Хаммере"
- 33-летний Тарас Бобанич был руководителем Львовской областной организации партии "Правый сектор", а также заместителем командира добровольческого батальона "Правый сектор".
- Против российских оккупантов боец воевал с 2014 года.
- "Хаммер" был общественным активистом и приобщался к патриотическому воспитанию молодежи.
- Погиб 8 апреля под Изюмом.
Во Львове простились с погибшим "Хаммером" / Фото Максима Козицкого
Тарас "Хаммер" был известным активистом во Львове / Фото Максима Козицкого