Герой с 2016 года служил в отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Был кавалером ордена "За мужество".

Заметьте Зеленский присвоил 5 военным звание Героя Украины

Уже в первый день вторжения России подразделение под руководством боевого офицера уничтожило:

несколько вертолетов врага;

бронетехнику;

три грузовика с боеприпасами и имуществом.

А впоследствии воины-запорожцы освободили от российских оккупантов один из населенных пунктов Киевской области.

19 марта 2022 года капитану Андрею Норову присвоено звание Герой Украины (посмертно). Завершим победой то, за что он боролся. Отомстим за каждого,

– говорится в сообщении.



Андрей Норов / Скриншот из видео

Важно – Новые потери врага по состоянию на 12 апреля: смотрите видео