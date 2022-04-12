Госнаградами отметили более 200 бойцов. Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.

Заметьте Танкист Рыцарей Зимнего похода с перебитыми ногами вырвался от россиян и дополз до своих

5 защитникам присвоили звание Героя Украины

Президент 11 апреля подписал несколько важных указов. В частности, о награждении государственными наградами:

187 военнослужащих ВСУ,

15 бойцов Нацгвардии,

6 военнослужащих Главного управления разведки.

Звание Героя Украины присвоили 5 бойцам ВСУ, в том числе 2 полковникам медицинской службы:

Ивчуку Виктору Михайловичу, благодаря действиям которого удалось спасти не одну сотню жизней военных и гражданских в Мариуполе.

Слесаренко Александру Петровичу, благодаря которому в Чернигове оказали медицинскую помощь более 450 военнослужащим и более 600 гражданским.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: