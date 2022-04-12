Госнаградами отметили более 200 бойцов. Об этом Зеленский рассказал во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал.
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5 защитникам присвоили звание Героя Украины
Президент 11 апреля подписал несколько важных указов. В частности, о награждении государственными наградами:
- 187 военнослужащих ВСУ,
- 15 бойцов Нацгвардии,
- 6 военнослужащих Главного управления разведки.
Звание Героя Украины присвоили 5 бойцам ВСУ, в том числе 2 полковникам медицинской службы:
- Ивчуку Виктору Михайловичу, благодаря действиям которого удалось спасти не одну сотню жизней военных и гражданских в Мариуполе.
- Слесаренко Александру Петровичу, благодаря которому в Чернигове оказали медицинскую помощь более 450 военнослужащим и более 600 гражданским.
Смотрите обращение Владимира Зеленского: