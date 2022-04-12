Держнагородами відзначили понад 200 бійців. Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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5 захисникам надали звання Героя України

Президент 11 квітня підписав декілька важливих указів. Зокрема, про відзначення державними нагородами:

187 військовослужбовців ЗСУ,

15 бійців Нацгвардії,

6 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Звання Героя України надали 5 бійцям ЗСУ, зокрема 2 полковникам медичної служби:

Івчуку Віктору Михайловичу, завдяки діям якого вдалося врятувати не одну сотню життів військових та цивільних у Маріуполі.

Слєсаренку Олександру Петровичу, завдяки якому в Чернігові надали медичну допомогу понад 450 військовослужбовцям та більше ніж 600 цивільним.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: