У Львові під час приготування їжі трагічно загинув 87-річний чоловік

У Залізничному районі Львова 12 листопада трагічно загинув пенсіонер. Під час приготування їжі його одяг випадково загорівся. Чоловікові не вдалося загасити полум'я.

Пенсіонер перебував у квартирі сам. Львів'янин загинув на сходовій клітці.

До теми У Харкові чоловік впав на обігрівач та згорів заживо

Одяг львів'янина загорівся під час приготування їжі

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі 24 каналу розповіла, що правоохоронцям приблизно о 15:30 надійшло повідомлення про загибель чоловіка внаслідок опіків. Трагічний інцидент трапився на вулиці Широкій в одній з квартир будинку №29.

Правоохоронці та рятувальники негайно виїхали на місце виклику. Коли вони прибули, львів'янин вже був мертвим. Пожежа у його помешканні не виникла. Поліцейські попередньо встановили, що 87-річний чоловік проживав сам.

Під час приготування їжі на газовій плиті його одяг випадково загорівся. На жаль, пенсіонерові не вдалося загасити полум'я. Він вибіг на сходову клітку, де й загинув від важких опіків.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Слідчі готуються відкрити кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок".



Трагічний інцидент трапився на вулиці Широкій / Фото "Варта 1"



Одяг пенсіонера загорівся під час приготування їжі / Фото "Варта 1"



Чоловік загинув від важких опіків / Фото "Варта 1"