Пенсионер находился в квартире один. Львовянин погиб на лестничной клетке.

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Одежда львовянина загорелась во время приготовления еды

Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская в комментарии 24 канала рассказала, что правоохранителям примерно в 15:30 поступило сообщение о гибели мужчины в результате ожогов. Трагический инцидент произошел на улице Широкой в ​​одной из квартир дома №29.

Правоохранители и спасатели немедленно уехали на место вызова. Когда они прибыли, львовянин был уже мертвым. Пожара в его доме не было. Полицейские предварительно установили, что 87-летний мужчина проживал сам.

Во время приготовления еды на газовой плите его одежда случайно загорелась. К сожалению, пенсионеру не удалось потушить пламя. Он выбежал на лестничную клетку, где и погиб от тяжелых ожогов.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Следователи готовятся открыть уголовное производство с пометкой "несчастный случай".



Трагический инцидент произошел на улице Широкой / Фото "Варта 1"



Одежда пенсионера загорелась во время приготовления еды/ Фото "Варта 1"



Мужчина скончался от тяжелых ожогов / Фото "Варта 1"