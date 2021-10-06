У Львові планують зупинити планові госпіталізації через складну ситуацію з COVID-19

У Львові щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. Відтак у лікарні потрапляють все більше пацієнтів. Тому в місті хочуть тимчасово зупинити планові госпіталізації.

Усі ключові медзаклади Львова хочуть переформатувати на лікування хворих на COVID-19. Також, безумовно, лікуватимуть ургентних пацієнтів.

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У Львові тривожна ситуація з коронавірусом

У Львівській міськраді 5 жовтня відбулось засідання штабу з протидії коронавірусу. На ньому обговорили готовність медзакладів до нової хвилі пандемії, вакцинацію працівників критичної інфраструктури та нові обмеження, які невдовзі можуть запровадити. Усі ці рішення 6 жовтня запропонують на розгляд міської комісії з питань ТЕБ і НС.

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, ситуація з коронавірусом у Львові – доволі складна. Тож перед штабом відбулося декілька засідань. Зокрема, провели онлайн-зустріч з лікарями, які працюють з хворими на COVID-19. Посадовець зазначив, що у Львові є один міський заклад, який приймає пацієнтів з коронавірусом – лікарня швидкої допомоги.

Динаміка є дуже негативною, тому що за вчора (4 жовтня – 24 канал) поступили понад 80 хворих на COVID-19, і нікого не виписали. Тобто ми фіксуємо значну динаміку поширення вірусу, була черга зі швидких біля лікарні швидкої медичної допомоги,

– додав Москаленко.

З 6 жовтня хворих на коронавірус прийматиме також 8-ма лікарня. За словами заступника міського голови, з понеділка, 11 жовтня, таких пацієнтів лікуватимуть ще й у 5-й лікарні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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Планові госпіталізації планують тимчасово зупинити

Москаленко зауважив, що на засіданні штабу розглянули 3 питання. Першим була медична готовність до нової хвилі коронавірусу.

"Одне з рішень, яке буде пропонувати штаб для комісії ТЕБ і НС, яку скличуть завтра, – це призупинення планових госпіталізацій, щоб ключові медзаклади міста переформатувалися на лікування саме тих, хто хворий на COVID-19, ну і, звичайно, ургентні випадки", – додав посадовець.

Другий важливим моментом є готовність кисневих станцій. Москаленко зауважив, що місто інвестувало в купівлю 4 кисневих станцій та їхній запуск на момент нової хвилі коронавірусу.

"Наступне – це готовність ліжкомісць, тому що є чітке завдання, яке поставив міський голова, – щоб понад 2200 ліжкомісць були готовими", – розповів посадовець.

За його словами, міська влада працює над тим, щоб МОЗ включило додатково нові заклади – пологовий на Мечнікова і дитячу лікарню на Орлика, адже специфіка штаму Дельта – поширення серед дітей.

"Також говорили про резерв людей, щоб у медичні бригади можна було включати й тих, хто може бути перепрофільований з іншої спеціальності, але працює у лікарні. Наприклад, якщо немає планової госпіталізації, щоб були перепрофільовані для лікування ковідних хворих", – додав Москаленко.

Окрім цього, штаб розглянув вакцинацію усіх, хто працює в критичній інфраструктурі. До неї відносять працівників Львівтеплоенерго, Залізничнетеплоенерго, управлінських компаній, водіїв комунального транспорту. Тому в місті прийняли рішення з 7 жовтня запускати додаткові бригади вакцинації. Вони працюватимуть на підприємствах, щоб додатково захистити працівників.



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