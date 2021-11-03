У Львові почали вакцинувати дітей проти COVID-19: що необхідно знати батькам

У Львові розпочали вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 років. Перед щепленням їх обов'язково повинен оглянути лікар.

Щоб отримати дозу вакцини проти коронавірусу, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань. Щепитись можна у будь-якому пункті вакцинації.

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У Львові вже вакцинують дітей проти коронавірусу

Керівниця управління охорони здоров'я Львівської міської ради Леся Кобецька розповіла, що у Львові розпочали вакцинацію дітей віком 12 – 17 років. Однак ще у липні в місті почали щепити підлітків відповідно до показів: дітей із супутніми важкими захворюваннями, а також тих, хто виїжджає за кордон на навчання, міжнародні спортивні змагання або на постійне проживання разом із батьками.

Зараз фахівці рекомендують вакцинувати всіх дітей цієї категорії, але з основною вимогою – якщо дитина має всі рутинні профілактичні щеплення від інфекційних захворювань. Відповідні рекомендації затвердило МОЗ, і вже наші медичні заклади розпочали вакцинувати дітей,

– зазначила Кобецька.

Дітей вакцинують препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech, адже його безпека та ефективність довели дослідження. Саме ним щеплять дітей в усіх країнах Європи.

Медична директорка з материнства та дитинства 5-ї міської лікарні Львова Ірина Полюга зауважила, що лікарі дуже радіють, що держава дозволила вакцинувати дітей віком від 12 до 17 років.

"Це підлітковий вік, який фізіологічно має зниження загального імунітету, тому шанси захворіти на важкий COVID-19 серед дітей такого віку є великими. Тому навіть, якщо вакциновані діти захворіють, недуга буде протікати в легкій формі й без ускладнень", – додала лікарка.

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Дитина повинна мати усі рутинні щеплення

За словами Полюги, діти можуть вакцинуватись лише в супроводі батьків або опікунів, які підписують інформовану згоду. Щеплення можна отримати в будь-яких пунктах вакцинації. Дитину обов'язково повинен оглянути лікар. Тож перед тим, як вакцинуватись, потрібно піти до сімейного лікаря за підтвердженням про наявність в дитини усіх рутинних щеплень. Ця умова є обов'язковою. Якщо дитина не має цих щеплень, то вона може зробити їх і за 14 днів йти вакцинуватись проти коронавірусу.

Проте це не стосується щеплення від грипу. Його можна робити одночасно чи з будь-яким інтервалом з вакцинацією від коронавірусу. Також одночасно можна робити екстрені щеплення – після травми від правця чи сказу. Дозування препарату проти коронавірусу для дітей таке ж саме, як і для дорослих – 0,3 мілілітра. Інтервал між дозами становить 21 – 28 діб.

Для вакцинації потрібно записуватись чи приходити в порядку живої черги – залежно від пункту вакцинації. Наша лікарня, до прикладу, вже вакцинувала близько 10 осіб не пріоритетної групи. Реакцій у тих дітей, яких ми вакцинували, не було жодних,

– зауважила Полюга.

Протипокази для дітей ті ж, що і для дорослих: важка анафілактична реакція на першу дозу препарату, гостре захворювання в день вакцинації з температурою вище 38 градусів.

За словами лікарки, як правило, приходять вакцинувати дітей батьки, які вже й самі імунізувались. Також приходять ті, хто проводив своїм дітям рутинні щеплення.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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У Львові досі росте кількість хворих на коронавірус

Першу дозу вакцини проти коронавірусу вже отримали приблизно 56% львів'ян, а обидві дози – 37%. У місті щоденно діють пункти вакцинації, тож усі охочі можуть отримати щеплення у будь-який зручний для них день. Імунізацію проводять препаратами Pfizer, AstraZeneca та Coronavac.

Однак, попри активну вакцинацію, кількість хворих продовжує рости. За словами Кобецької, у місті – негативна динаміка поширення COVID-19. Щодня хворих у лікарнях стає все більше.

"У наших міських лікарнях на стаціонарному лікуванні є 965 хворих, за останню добу поступило 86 пацієнтів, і лише 3 з них – вакциновані", – додала посадовиця.

Щеплення проти коронавірусу рятує від важкого перебігу хвороби та можливих ускладнень, тож медики закликають львів'ян вакцинуватися.



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