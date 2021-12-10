Виконком Львівської міськради 10 грудня видав містобудівні умови та обмеження на будівництво крематорію. Він з'явиться на території Голосківського кладовища.

Містобудівну документацію затвердило ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг". Саме це підприємство відповідатиме за будівництво першого міського крематорію.

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У Львові погодили будівництво крематорію

Виконком Львівської міськради 10 грудня видав містобудівні умови та обмеження на будівництво крематорію. Його побудують на земельній ділянці Голосківського кладовища площею 2 гектари.

За проєктом маріупольських архітекторів, які перемогли у конкурсі, це буде одноповерхова будівля. Проєктанти пояснили, що у своїй роботі зосереджувались на останньому шляху людини та на тому, яким сенсом він наповнений і що відчувають близькі покійного у момент прощання.

Саме тому в одному з приміщень крематорію планують облаштувати символічну інсталяцію з каменями, зануреними у воду. Також там створять окремий ритуальний зал, кімнату останнього прощання. Виконком встановив, що висота крематорію не повинна перевищувати 10,5 метра, а відсоток забудови земельної ділянки – 11,8%.

Проєкт першого у Львові крематорію / Фото Львівської міськради

Коротко про будівництво крематорію у Львові