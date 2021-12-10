У Львові погодили будівництво крематорію
Джерело:"Львівський портал"
Виконком Львівської міськради 10 грудня видав містобудівні умови та обмеження на будівництво крематорію. Він з'явиться на території Голосківського кладовища.
Містобудівну документацію затвердило ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг". Саме це підприємство відповідатиме за будівництво першого міського крематорію.
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У Львові погодили будівництво крематорію
Виконком Львівської міськради 10 грудня видав містобудівні умови та обмеження на будівництво крематорію. Його побудують на земельній ділянці Голосківського кладовища площею 2 гектари.
За проєктом маріупольських архітекторів, які перемогли у конкурсі, це буде одноповерхова будівля. Проєктанти пояснили, що у своїй роботі зосереджувались на останньому шляху людини та на тому, яким сенсом він наповнений і що відчувають близькі покійного у момент прощання.
Саме тому в одному з приміщень крематорію планують облаштувати символічну інсталяцію з каменями, зануреними у воду. Також там створять окремий ритуальний зал, кімнату останнього прощання. Виконком встановив, що висота крематорію не повинна перевищувати 10,5 метра, а відсоток забудови земельної ділянки – 11,8%.
Проєкт першого у Львові крематорію / Фото Львівської міськради
Коротко про будівництво крематорію у Львові
- У 2019 році з'ясувалося, що львівські кладовища – переповнені, тож місць для поховань вистачить лише на кілька років. Тоді питання щодо будівництва крематорію постало особливо гостро.
- Його будівництво підтримали понад 50% містян. Вони навіть зареєстрували відповідну петицію. Однак депутати ЛМР її спершу не підтримали, посилаючись на релігійний аспект кремації.
- Водночас в УГКЦ заявили, що доктринальних перешкод стосовно кремації немає, проте церква й справді надає перевагу традиційному похованню. Згодом за будівництво крематорію у Львові виступили глави усіх конфесій. Священники зауважили, що після кремації прах все одно слід віддавати землі.
- Крематорій будуватимуть за принципом державно-приватного партнерства на території Голосківського цвинтаря. Для цього площу кладовища спеціально збільшили на 2 гектари – до 32,5 гектара.
- Завершити будівництво планують у 2022 році.