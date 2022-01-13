У Львові помер відомий актор, народний артист України Євген Федорченко

У Львові 13 січня помер народний артист України, актор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Євген Федорченко. Чоловіка не стало у віці 75 років.

За свою кар'єру Федорченко зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. Час та дату прощання і чину похорону обіцяють повідомити згодом.

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Помер народний артист України Євген Федорченко

Львівська журналістка Олена Федорченко, донька народного артиста України Євгена Федорченка, повідомила у фейсбуці, що її батько помер 12 січня.

Таточку. Як же боляче. Люблю. Про чин похорону повідомлю,

– зазначила жінка.

Федорченко був актором Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові. Його не стало у віці 75 років.



Помер Євген Федорченко / Фото Національного академічного театру Заньковецької

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