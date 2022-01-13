У Львові помер відомий актор, народний артист України Євген Федорченко
Джерело:ZAXID.NET
У Львові 13 січня помер народний артист України, актор Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Євген Федорченко. Чоловіка не стало у віці 75 років.
За свою кар'єру Федорченко зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. Час та дату прощання і чину похорону обіцяють повідомити згодом.
До теми У Львові помер музикант "Смерічки" та "Лесик Band" Ігор Лесько
Помер народний артист України Євген Федорченко
Львівська журналістка Олена Федорченко, донька народного артиста України Євгена Федорченка, повідомила у фейсбуці, що її батько помер 12 січня.
Таточку. Як же боляче. Люблю. Про чин похорону повідомлю,
– зазначила жінка.
Федорченко був актором Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької у Львові. Його не стало у віці 75 років.
Помер Євген Федорченко / Фото Національного академічного театру Заньковецької
Коротко про Євгена Федорченка
- Євген Федорченко народився на Старосамбірщині у 1946 році.
- Він закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища, а згодом – Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.
- Федорченко працював художнім керівником та режисером-постановником мистецького творчого об'єднання "Ретро шлягер".
- Він зіграв понад 100 ролей у театрі й кіно, зокрема у виставах "Пані міністрова", "Візит літньої пані", "Гуцулка Ксеня", "Державна зрада", "Дама з камеліями" тощо.
- Актор відвідав з гастролями багато країн світу та усю Україну.
- У 1992 році він отримав почесне звання Заслужений артист України, а у 2006 році – Народний артист України.
- У 2007 році Федорченку надали звання "Майстер сцени".
- Він був автором низки віршів, усмішок та п'єс, зокрема книги гумору "Я так думаю!".