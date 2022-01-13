За свою карьеру Федорченко сыграл более ста ролей в театре и кино. Время и дату прощания и отпевания обещают сообщить позднее.
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Умер народный артист Украины Евгений Федорченко
Львовская журналистка Елена Федорченко, дочь народного артиста Украины Евгения Федорченко, сообщила в фейсбуке, что ее отец скончался 12 января.
Папочка. Как же больно. Люблю. Об отпевании сообщу,
– отметила женщина.
Федорченко был актером Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой во Львове. Его не стало в возрасте 75 лет.
Умер Евгений Федорченко / Фото Национального академического театра Заньковецкой
Коротко о Евгении Федорченко
- Евгений Федорченко родился на Старосамборщине в 1946 году.
- Он окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища, а затем – Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
- Федорченко работал художественным руководителем и режиссером-постановщиком творческого объединения "Ретро шлягер".
- Он сыграл более 100 ролей в театре и кино, в частности, в спектаклях "Госпожа министерша", "Визит пожилой дамы", "Гуцулка Ксеня", "Государственная измена", "Дама с камелиями" и т.д.
- Актер посетил с гастролями многие страны мира и всю Украину.
- В 1992 году он получил почетное звание Заслуженный артист Украины, а в 2006 году – Народный артист Украины.
- В 2007 году Федорченко было присвоено звание "Мастер сцены".
- Он был автором ряда стихов, усмешек и пьес, в том числе книги юмора "Я так думаю!".