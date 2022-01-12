Музиканта не стало у віці 66 років. Про час прощання та чину похорону обіцяють повідомити згодом.

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У Львові помер Ігор Лесько

Журналіст Михайло Маслій розповів, що відомий музикант Ігор Лесько помер 12 січня у Львові.

"Повіяв вітер степовий, Трава ся похилила, Впав в бою козак молодий…" Відходять легенди… Він був душею мистецьких компаній, веселуном, реготуном і дотепником. А яким життєлюбом!,

– зазначив Маслій.

За інформацією ZAXID.NET, Лесько в останні роки мав проблеми зі здоров'ям. Він помер унаслідок хвороби.



Ігор Лесько був учасником гурту "Смерічка" / Фото Михайла Маслія

Коротко про Ігоря Леська

Ігор Лесько народився 15 квітня 1955 року.

Він був ударником "золотого" складу ансамблю "Смерічка" Назарія Яремчука та львівського рок-гурту «Лесик Band».

Окрім цього, музикант виступав із "Піккардійською Терцією", "Львівськими Мандрами", "Ватрою" та іншими проєктами.

Також він працював у Німеччині у відомому цирку Krone.

Текст допису Михайла Маслія:

"Повіяв вітер степовий, Трава ся похилила, Впав в бою козак молодий…" Відходять легенди… Він був душею мистецьких компаній, веселуном, реготуном і дотепником. А яким життєлюбом!

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