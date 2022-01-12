Бойовики стріляли біля Новотошківського. Вогонь відкривали з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Бійці ООС відкрили вогонь у відповідь

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю. Таким чином бійці змусили окупантів припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Командування та особовий склад ООС сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

На Донбасі підірвались військові

Двоє українських захисників 10 січня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Трагедія сталась біля населеного пункту Крута Балка, що у Донецькій області. Військові виконували роботи з відновлення мінно-вибухових загороджень.

Зауважимо, на Донеччині розслідують можливе самогубство 18-річного військового-контрактника. Його знайшли мертвим 9 січня. Припускають, що хлопець вистрелив собі у голову зі штатної зброї.

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