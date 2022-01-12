Боевики стреляли возле Новотошкивского. Огонь открывали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Бойцы ООС открыли ответный огонь

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями оружие. Таким образом, бойцы заставили оккупантов прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Командование и личный состав ООС сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

На Донбассе подорвались военные

Двое украинских защитников 10 января подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Трагедия произошла возле населенного пункта Крутая Балка, в Донецкой области. Военные выполняли работы по восстановлению минно-взрывных ограждений.

Заметим, в Донецкой области расследуют возможное самоубийство 18-летнего военного-контрактника. Его нашли мертвым 9 января. Предполагается, что военнослужащий выстрелил себе в голову из штатного оружия.

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